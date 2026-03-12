Столичные росгвардейцы поймали нелегального дроновода

Сотрудники Росгвардии задержали 29-летнего москвича, который незаконно запустил дрон на северо-западе столицы, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Правоохранители заметили нарушителя, когда патрулировали улицу Демьяна Бедного.

Владельца дрона оперативно обнаружили и задержали поблизости от места запуска. На допросе москвич объяснил свой поступок простым желанием потренироваться в управлении техникой, не задумываясь о последствиях. Задержанного доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства и оценки законности его действий.

Ранее в Италии 31-летний мужчина попал в поле зрения правоохранителей после того, как установил слежку за бывшей партнершей. Для этого он использовал квадрокоптер. Потерпевшая заметила, что дрон часто появляется там, где она проводит время. Следственный отдел карабинеров Моджо-Удинезе завершил расследование в отношении обвиняемого в преследовании и незаконном вмешательстве в частную жизнь.