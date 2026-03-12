На Кубани раскрыли страшные последствия налета дронов ВСУ Глава Кубани сообщил о погибшем при атаке дронов ВСУ на сельхозпредприятие

В результате дневной атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край пострадало сельскохозяйственное предприятие, погиб один человек, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Еще двое сотрудников получили ранения и были госпитализированы, добавил он.

Днем, 12 марта в результате атаки беспилотников пострадало сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской Каневского района. К сожалению, уже известно об одном погибшем. Искренние соболезнования родным и близким, — написал Кондратьев.

Он также уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Губернатор поручил главе муниципалитета Александру Герасименко помочь семье погибшего и раненым сотрудникам. Сейчас на месте работают оперативные и специальные службы.

В самом сельхозпредприятии повреждены административные здания и цистерны с патокой. Возникшее после удара возгорание удалось быстро потушить, отметил Кондратьев.

Ночью 12 марта силы ПВО ликвидировали над регионами России 80 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, 30 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 14 и 10 — над Крымом и Ростовской областью. Также дроны сбили над акваториями Черного и Азовского морей, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской и Воронежской областей.