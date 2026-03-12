Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 07:23

Минобороны раскрыло число сбитых над Россией дронов

Минобороны сообщило о 80 сбитых за ночь над Россией дронах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силы ПВО за ночь ликвидировали 80 украинских беспилотников ВСУ над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, 30 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 14 и 10 — над Крымом и Ростовской областью.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали восемь и два БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей соответственно. По пять беспилотников устранили территориями Брянской и Белгородской областей, три — над Курской, два — над Калужской. Еще один БПЛА сбили над территорией Воронежской области.

Утром 11 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 185 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Курской областей.

