Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 07:44

Неизвестный снаряд поразил контейнеровоз недалеко от Дубая

UKMTO: контейнеровоз загорелся недалеко от Дубая после попадания в него снаряда

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Персидском заливе у берегов ОАЭ атаковано гражданское судно, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). В контейнеровоз, следовавший в районе порта Джебель-Али, попал неопознанный снаряд.

На борту возник небольшой пожар, но все члены экипажа в данный момент находятся в безопасности. Из-за темноты полная оценка ущерба пока невозможна.

Инцидент произошел примерно в 64 километрах к северу от Джебель-Али, одного из крупнейших портов региона. Капитан судна доложил о попадании снаряда и возгорании. Угрозы для окружающей среды не зафиксировано, власти начали расследование. Судам рекомендовано проявлять осторожность и сообщать о подозрительных действиях.

Атака произошла на фоне резкой эскалации в регионе после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. В Персидском заливе уже фиксировались атаки на танкеры, которые связывали с действиями иранских сил или их союзников. Кто стоит за ударом по контейнеровозу, пока не установлено.

Ранее сообщалось, что иранский беспилотный летательный аппарат врезался в жилой комплекс Address Creek Harbour. По имеющейся информации, удар пришелся на 57-й этаж здания. Предварительно, в результате атаки пострадавших не было.

Дубай
контейнеровоз
атаки
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российского чиновника заподозрили в тайных связях с врагом
Два вандала осквернили российский флаг
Пролетающий в небе над Черноморским побережьем огненный шар попал на видео
Медведев указал на реальную возможность зомби-апокалипсиса из-за США
Нефть Brent превысила отметку в $100
В одном из сел на Алтае ночью вспыхнул крупный пожар
Демидов принес «Монреалю» победу над «Оттавой»
Медведев перечислил пять главных технологических угроз человечеству
Известный производитель электроники зарегистрировал товарные знаки в России
Эпштейн оказался отцом ребенка одной из своих жертв
В Амстердаме обнаружили тайных жильцов в здании российской дипломатии
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 марта: инфографика
«Не может длиться вечно»: Медведев о «заукраинском безумстве» Запада
Дмитриев провел переговоры в США по экономическому сотрудничеству
Медведев назвал причину высокого интереса администрации США к развитию ИИ
Стало известно, какие ранения получил Моджтаба Хаменеи из-за атак США
Легендарный режиссер российского цирка ушел из жизни в 74 года
«Оставил приятный осадок»: Слуцкая похвалила Гуменника за выступление на ОИ
Исчезновение «солдат удачи» ВСУ, прорыв фронта: новости СВО к утру 12 марта
Неизвестный снаряд поразил контейнеровоз недалеко от Дубая
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.