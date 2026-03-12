Неизвестный снаряд поразил контейнеровоз недалеко от Дубая UKMTO: контейнеровоз загорелся недалеко от Дубая после попадания в него снаряда

В Персидском заливе у берегов ОАЭ атаковано гражданское судно, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). В контейнеровоз, следовавший в районе порта Джебель-Али, попал неопознанный снаряд.

На борту возник небольшой пожар, но все члены экипажа в данный момент находятся в безопасности. Из-за темноты полная оценка ущерба пока невозможна.

Инцидент произошел примерно в 64 километрах к северу от Джебель-Али, одного из крупнейших портов региона. Капитан судна доложил о попадании снаряда и возгорании. Угрозы для окружающей среды не зафиксировано, власти начали расследование. Судам рекомендовано проявлять осторожность и сообщать о подозрительных действиях.

Атака произошла на фоне резкой эскалации в регионе после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. В Персидском заливе уже фиксировались атаки на танкеры, которые связывали с действиями иранских сил или их союзников. Кто стоит за ударом по контейнеровозу, пока не установлено.

Ранее сообщалось, что иранский беспилотный летательный аппарат врезался в жилой комплекс Address Creek Harbour. По имеющейся информации, удар пришелся на 57-й этаж здания. Предварительно, в результате атаки пострадавших не было.