12 марта 2026 в 08:58

Российского чиновника заподозрили в тайных связях с врагом

Хабаровского чиновника отправили в СИЗО за переводы для иностранной армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Центральный районный суд Хабаровска арестовал местного чиновника по обвинению в государственной измене, сообщается на сайте инстанции. Согласно версии следствия, фигурант неоднократно переводил деньги для поддержки иностранной армии.

Житель города Хабаровска, занимая руководящую должность в одном из краевых государственных казенных учреждений, расположенных на территории города Хабаровска, обвиняется органом предварительного следствия в оказании помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России и Вооруженных сил РФ, — говорится в сообщении.

Сторона обвинения настояла на аресте на время следствия, так как у чиновника есть действующий загранпаспорт, по которому он не раз выезжал в страны, с которыми у России нет соглашения об экстрадиции, а в одной из них живет его родственник, что может помочь ему с получением политического убежища. К тому же прокурор отметил, что фигурант, если будет находиться на свободе во время расследования, может уничтожить доказательства.

В итоге суд встал на сторону следствия. Чиновника отправили в СИЗО на два месяца — до 9 мая.

Ранее в Хабаровске россиянку приговорили к 17 годам колонии за госизмену. Женщина сотрудничала с разведкой Украины и срывала брошюры с призывами служить в ВС РФ. Кроме того, она передала Украине сведения о гибели российского военного с его личными данными.

Россия
Хабаровск
суды
чиновники
госизмены
