Американцы начали скупать советские подстаканники и шапки-ушанки

Подстаканники из Кольчугино и шапки-ушанки стали хитами продаж в США, выяснило РИА Новости. По информации источника, на американском рынке широко представлены сувениры, украшения и косметика из РФ, причем цены в разы превышают российские.

Никелированные подстаканники с советской символикой особенно ценят любители романтики железных дорог. В России такой стоит 1 тыс. — 1,5 тыс. рублей, в США — от $40–50 (3,1 тыс. — 3,9 тыс. рублей), а посеребренные доходят до $120 (9,4 тыс. рублей).

Этот подстаканник не просто выполняет свою функцию — он сработан так красиво, что превращается в произведение искусства. Владеть им — одно удовольствие, — написал покупатель на Amazon.

Шапки-ушанки из искусственного меха в России стоят 800 — 1,2 тыс. рублей, а в США за них просят $45 — $70 долларов (3,5 тыс. — 5,5 тыс. рублей). Один из покупателей назвал их «пушистыми, забавными и теплыми» и добавил, что его сын-русофил в полном восторге.

Помимо этого, спрос сохраняется и на косметику: набор «Глицеринового» мыла «Невской косметики» в США продают за $12 (около 950 рублей) против 150 рублей в России.

Ранее сообщалось, что покупатели магазинов восточноевропейских продуктов в Чехии активно интересуются книгами на русском языке, особенно произведениями Михаила Булгакова и Владимира Набокова, а также детскими изданиями. Лотки с русскоязычной литературой пользуются устойчивым спросом наряду с привычными продуктами вроде «Докторской» колбасы и балтийской кильки.