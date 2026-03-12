Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 11:35

В Госдуме разъяснили правила разового получения пенсионных накоплений

Депутат Говырин: пенсионеры могут оформить разовую выплату всех накоплений

Пенсионеры в определенных случаях могут получить пенсию в виде разовой выплаты вместо ежемесячных перечислений, рассказал RT депутат Госдумы Алексей Говырин. Такая возможность появляется, если расчетная сумма ежемесячной пенсии оказывается незначительной по отношению к федеральным стандартам.

По словам парламентария, законодательство позволяет гражданам забрать всю накопленную сумму сразу, если она не превышает установленный законом порог. Право на единоразовое получение средств имеют граждане с накоплениями на лицевом счете до 439 тыс. рублей.

Если при расчете ежемесячная выплата оказывается меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера (в 2026 году это менее 1628 рублей в месяц), то всю сумму можно забрать единовременно, — уточнил он.

Для получения средств необходимо подать заявление через портал «Госуслуги», сайт Социального фонда России или лично в его клиентской службе. Если же накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде, обращаться следует непосредственно туда. Говырин отметил, что право на выплату не имеет срока давности.

Ранее сообщалось, что работающим пенсионерам могут расширить права на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 10 дней. Сейчас такие россияне могут рассчитывать только лишь на 14 дней отпуска без сохранения зарплаты.

