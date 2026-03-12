В Госдуме разъяснили правила разового получения пенсионных накоплений

Пенсионеры в определенных случаях могут получить пенсию в виде разовой выплаты вместо ежемесячных перечислений, рассказал RT депутат Госдумы Алексей Говырин. Такая возможность появляется, если расчетная сумма ежемесячной пенсии оказывается незначительной по отношению к федеральным стандартам.

По словам парламентария, законодательство позволяет гражданам забрать всю накопленную сумму сразу, если она не превышает установленный законом порог. Право на единоразовое получение средств имеют граждане с накоплениями на лицевом счете до 439 тыс. рублей.

Если при расчете ежемесячная выплата оказывается меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера (в 2026 году это менее 1628 рублей в месяц), то всю сумму можно забрать единовременно, — уточнил он.

Для получения средств необходимо подать заявление через портал «Госуслуги», сайт Социального фонда России или лично в его клиентской службе. Если же накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде, обращаться следует непосредственно туда. Говырин отметил, что право на выплату не имеет срока давности.

