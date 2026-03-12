Россиянам раскрыли, смогут ли маркетплейсы вытеснить автосалоны в будущем Автоэксперт Хайцеэр: маркетплейсы не будут широко популярны для покупки машин

Россияне не будут массово приобретать машины через маркетплейсы — они, как и прежде, будут отдавать предпочтение автосалонам, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его мнению, людям крайне важно оценить автомобиль вживую.

Думаю, что в ближайшее время офлайн-покупка будет в преимуществе. Западный опыт показал, что очень мало машин приобретается через маркетплейсы. Чаще всего это определенная витрина для производителя, — высказался Хайцеэр.

По его словам, большинству покупателей хочется прийти и потрогать автомобиль, чтобы убедиться в его работоспособности. Эксперт добавил, что на маркетплейсе есть смысл покупать только хорошо знакомую машину и исключительно в стандартной комплектации.

Ранее адвокат Александр Карабанов заявил, что покупка машины — значимая сделка, предполагающая передачу крупной суммы денег, поэтому к ней нужно подходить с осторожностью. По его словам, чтобы не стать жертвой мошенников, стоит привлечь к процессу приобретения авто профильного юриста.