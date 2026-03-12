Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 14:02

Россиянам раскрыли, смогут ли маркетплейсы вытеснить автосалоны в будущем

Автоэксперт Хайцеэр: маркетплейсы не будут широко популярны для покупки машин

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россияне не будут массово приобретать машины через маркетплейсы — они, как и прежде, будут отдавать предпочтение автосалонам, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его мнению, людям крайне важно оценить автомобиль вживую.

Думаю, что в ближайшее время офлайн-покупка будет в преимуществе. Западный опыт показал, что очень мало машин приобретается через маркетплейсы. Чаще всего это определенная витрина для производителя, — высказался Хайцеэр.

По его словам, большинству покупателей хочется прийти и потрогать автомобиль, чтобы убедиться в его работоспособности. Эксперт добавил, что на маркетплейсе есть смысл покупать только хорошо знакомую машину и исключительно в стандартной комплектации.

Ранее адвокат Александр Карабанов заявил, что покупка машины — значимая сделка, предполагающая передачу крупной суммы денег, поэтому к ней нужно подходить с осторожностью. По его словам, чтобы не стать жертвой мошенников, стоит привлечь к процессу приобретения авто профильного юриста.

маркетплейсы
автосалоны
машины
автоэксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
В Госдуме объявили о завершении важного этапа для Донбасса
Захарова указала на важную деталь в ударе Израиля по Дому русской культуры в Ливане
Жертва теракта в «Крокусе» вспомнил день трагедии
Захарова предрекла Зеленскому бесславный конец с наполеоновскими планами
Захарова встревожена атаками на культурное наследие Ирана
Российская пенсионерка попрощалась с жизнью из-за тысячи рублей
Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ
Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года
В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев
Проект по защите поселений от лесных пожаров запустят в одном регионе
У Пугачевой отказывают ноги? Почему она ходит с тростью, что известно
Британский турист снял удары иранских ракет по Дубаю и попал за решетку
Сбер «схлестнулся» с компанией из трех человек за интеллектуальные права
Нюша вернулась из Дубая в Москву после развода с мужем
Раскрыто число жертв израильских ударов по Ливану
Путин провел кадровые изменения в Совбезе России
Филиппов оценил шансы появления ски-альпинизма на Паралимпиаде
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.