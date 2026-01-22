Россиянам дали совет, как не стать жертвой мошенников при покупке авто Адвокат Карабанов: сделку по покупке машины должен сопровождать профильный юрист

Покупка машины — это значимая сделка, предполагающая передачу крупной суммы денег, поэтому к ней нужно подходить с осторожностью, сообщил NEWS.ru адвокат Александр Карабанов. По его словам, чтобы не стать жертвой мошенников, стоит привлечь к процессу приобретения авто профильного юриста, знакомого со всеми «подводными камнями».

Для большинства людей покупка автомобиля является значимой сделкой, и к ней надо подходить с максимальным уровнем осторожности. По аналогии с покупкой недвижимости, необходимо привлекать профильных юристов, которые имеют практику соответствующую и знают все тонкости данных соглашений. Это значительно снизит риск мошеннических действий, — посоветовал Карабанов.

Он добавил, что юридически неподкованных покупателей часто обманывают при покупке машины. Например, им могут навязать за деньги дополнительные услуги, которые изначально были бесплатными, или прописать в договоре сильно завышенную стоимость авто, рассчитывая на то, что человек не будет внимательно изучать бумагу.

Ранее правоохранители задержали в Удмуртии 18 работников автосалона, подозреваемых в аферах с продажей автомобилей. По версии следствия, они привлекали клиентов, предлагая машины по искусственно заниженным ценам, выгодный обмен по системе trade-in и различные бонусы, но после подписания договоров в салоне выяснялось, что итоговая стоимость авто оказывалась намного выше обещанной. Пострадали 74 человека, сумма ущерба превысила 144 млн рублей.