Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 17:46

Сотрудники автосалона пойдут под суд за хищение у клиентов 144 млн рублей

В Удмуртии задержали 18 сотрудников автосалона за аферы с продажей машин

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Правоохранители задержали в Удмуртии 18 работников автосалона, подозреваемых в аферах с продажей автомобилей, заявила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники привлекали клиентов через рекламу в Сети, предлагая машины по искусственно заниженным ценам, выгодный обмен по системе trade-in и различные бонусы.

Однако после подписания договоров в салоне выяснялось, что итоговая стоимость авто оказывалась намного выше обещанной. При обмене старых автомобилей их оценивали по минимальной цене без последующей компенсации, а изначально бесплатные услуги в договорах становились платными.

В результате противоправных действий пострадали 74 жителя Удмуртии, Башкортостана, Пермского края и Кировской области. Сумма причиненного им ущерба превысила 144 млн рублей. Вину участники преступной группы признали и возместили ущерб в полном объеме. Скоро они предстанут перед судом.

Ранее сообщалось, что в Сети появились мошенники, которые создают фейковые Telegram-каналы и ботов от имени Российского Красного Креста. По данным РКК, аферисты выходят на связь с родственниками военнослужащих и предлагают «узнать судьбу близких», а также требуют перехода по подозрительным ссылкам, установки сторонних приложений и перевода денег.

Удмуртия
машины
мошенники
автосалоны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не выглядит радостным»: в России подкололи Стармера после обвинений Трампа
Дерзко и сладко: картошка по-деревенски с горчицей и медом
Контракт истек: почему Алла Пугачева и Максим Галкин больше не пара
ТЦК мобилизовали мужчину вместе с дверью автомобиля
«Чудовищно!»: речь Макрона в Давосе вызвала негодование во Франции
Щи из кислой капусты, как у бабушки — рецепт, который не подведет
Мусульманин в США во время протеста поцеловал Коран с вложенным беконом
Ученые нашли точку спада энергии у людей, речь идет о «выключении» мозга
«Еще сопливый»: депутат о словах Федорова про массовое убийство военных РФ
Собчак объяснила, на кого похож Макрон в очках на форуме в Давосе
15 минут ада: мать оставила дочку в ванной, а нашла голой на улице
Производители мяса в России бьют тревогу из-за завоза китайской курицы
Датский пенсионный фонд принял неожиданное решение из-за Гренландии
Затяжные ливни и тепло до +8? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
Гейтс провел встречу с главами энергокомпаний европейской страны
Мексиканец застрял в российском аэропорту более чем на двое суток
Ученые поймали всплеск умершей 11,3 млрд лет назад звезды
В Госдуме разнесли планы Европы бойкотировать ЧМ по футболу в США
Бузовой назвали идеальное место для поиска мужа, речь о кладбищах и рехабах
Самолет Qantas пережил сразу два инцидента в воздухе за один рейс
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.