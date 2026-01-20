Сотрудники автосалона пойдут под суд за хищение у клиентов 144 млн рублей В Удмуртии задержали 18 сотрудников автосалона за аферы с продажей машин

Правоохранители задержали в Удмуртии 18 работников автосалона, подозреваемых в аферах с продажей автомобилей, заявила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники привлекали клиентов через рекламу в Сети, предлагая машины по искусственно заниженным ценам, выгодный обмен по системе trade-in и различные бонусы.

Однако после подписания договоров в салоне выяснялось, что итоговая стоимость авто оказывалась намного выше обещанной. При обмене старых автомобилей их оценивали по минимальной цене без последующей компенсации, а изначально бесплатные услуги в договорах становились платными.

В результате противоправных действий пострадали 74 жителя Удмуртии, Башкортостана, Пермского края и Кировской области. Сумма причиненного им ущерба превысила 144 млн рублей. Вину участники преступной группы признали и возместили ущерб в полном объеме. Скоро они предстанут перед судом.

Ранее сообщалось, что в Сети появились мошенники, которые создают фейковые Telegram-каналы и ботов от имени Российского Красного Креста. По данным РКК, аферисты выходят на связь с родственниками военнослужащих и предлагают «узнать судьбу близких», а также требуют перехода по подозрительным ссылкам, установки сторонних приложений и перевода денег.