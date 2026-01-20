Мошенники начали обманывать россиян под видом Красного Креста РКК предупредил о выдающих себя за сотрудников организации мошенниках

В Сети появились мошенники, которые создают фейковые Telegram-каналы и ботов от имени Российского Красного Креста, сообщили в пресс-службе организации. По данным РКК, злоумышленники выходят на связь с родственниками военнослужащих и предлагают «узнать судьбу близких», а также требуют перехода по подозрительным ссылкам, установки сторонних приложений и перевода денег.

[Мошенники] выходят на связь с родственниками военнослужащих: предлагают «узнать судьбу близких», требуют перехода по подозрительным ссылкам, установки сторонних APK-файлов, обещают оформить социальные выплаты и даже просят деньги «на помощь военным». <...> Предлагают за отдельную плату «включить военнослужащего в списки на обмен» — это полностью ложная информация и схема обмана, — говорится в сообщении.

В РКК напомнили, что официальные ресурсы верифицированы, зарегистрированы на «Госуслугах» и размещены на сайте организации. Связь ведется только с официального номера и без запросов на переводы или оплату.

Ранее адвокат Вероника Полякова предупредила об опасности дипфейков, которые мошенники используют для шантажа и вымогательства. Для защиты эксперт посоветовала договориться в семье о кодовом слове и при малейших подозрениях обращаться в полицию, сохраняя всю переписку с преступниками.