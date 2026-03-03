«Придется без меня»: дочь Пересильд зачитала прощальное письмо актрисы

Актриса Анна Пересильд зачитала письмо свой матери Юлии Пересильд, которое она написала перед своим историческим полетом в космос для съемок фильма. Как передает корреспондент NEWS.ru, во время первого международного конкурса красоты «Мисс БРИКС-2026» юная артистка сказала, что ее мать писала о своей бесконечной любви к детям.

Моя любимая девочка, если ты читаешь это письмо без меня, значит, что-то пошло не так, значит, что теперь придется без меня. Жалею ли я о чем-то? Нет! Это судьба <...> Моя любовь к вам бесконечна, и где бы я не находилась сейчас, моя защита, моя любовь будут оберегать всюду, — зачитала Анна Пересильд.

Юлия Пересильд должна была принять участие в церемонии открытия мероприятия, который проходит в МВЦ «Казань Экспо» в Татарстане. Однако этим планам помешало обострение конфликта между Ираном, Израилем и США. Из-за этого небо над многими государствами Ближнего Востока оказалось закрыто. В результате актриса не смогла вовремя вернуться из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию.

Ранее Пересильд выступила в защиту своей 16-летней дочери, которая подверглась критике в соцсетях. Доверительные отношения с детьми и необходимость ограждать их от негатива остаются для нее приоритетом. По словам артистки, ее дочери, несмотря на известность родителей, остаются обычными подростками. Они могут спорить и иногда не хотят идти в школу, но при этом всегда относятся к окружающим с уважением.