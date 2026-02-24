«Это сложно»: Дмитриенко признался, почему скрывал роман с Пересильд Дмитриенко заявил, что скрывал роман с Пересильд из-за сложности характеров

Певец Ваня Дмитриенко в рамках шоу «Вписка» заявил, что долго скрывал роман с актрисой Анной Пересильд из-за их сложных характеров. По словам артиста, он хотел дать отношениям время окрепнуть, прежде чем говорить о них «ярко, сильно и громко».

Мы с Аней — два очень сильных человека характером. <...> И это сложно, когда две сильные персоны пытаются найти консенсус в любых вещах, — признался Дмитриенко.

Он отметил, что находится в хороших отношениях с матерью Ани — актрисой Юлией Пересильд, а также с ее отцом — режиссером Алексеем Учителем. Певец признался, что постепенно сумел выстроить теплые отношения со звездой фильма «Вызов».

Ранее Анна Пересильд рассказала, что хейтеры стали находить ее детские видео и критиковать их. При этом артистка обратила внимание, что умеет адекватно. реагировать на подобное. Звезда сериала «Слово пацана» подчеркнула, что негативную оценку можно воспринимать как мотивацию двигаться дальше.

До этого Юлия Пересильд охарактеризовала связь своей дочери и Дмитриенко как «творческую дружбу». Знаменитость подчеркнула, что молодые артисты проходят серьезное испытание популярностью, поэтому пожелала им сохранить себя во всей этой суете.