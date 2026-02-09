Главный краш школьниц, роман с Пересильд: как живет Ваня Дмитриенко

Феномен популярности певца Вани Дмитриенко связан с его харизмой и природным магнетизмом, заявил продюсер Иосиф Пригожин. Как живет Дмитриенко, почему он стал главным крашем школьниц, что известно о его «романе» с актрисой Анной Пересильд?

Почему Дмитриенко стал таким популярным

Пригожин считает, что у 20-летнего Дмитриенко есть все шансы стать не только самым популярным и высокооплачиваемым исполнителем, но и по-настоящему народным артистом. Это возможно, потому что его песни отличаются глубиной и смыслом, уточнил он. По словам продюсера, такие композиции понятны для слушателей любого поколения, в том числе для «возрастных дам».

Музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru отметил, что Дмитриенко сможет оставаться востребованным на протяжении длительного времени.

«Ваня Дмитриенко сейчас на пике своей популярности. Это связано со многими факторами, начиная с того, что его команда очень грамотно выстроила концепцию продвижения. Ранее Ваня работал на одну аудиторию — молодежь, но в последнее время он изменил направление своего творчества на поп-рок, благодаря чему получил популярность и у более взрослой аудитории. Также помогли коллаборации со звездами, которые давно на сцене», — пояснил Рудченко.

Музыкальный критик Евгений Бабичев добавил, что карьера Дмитриенко пребывала в стагнации после выхода хита «Венера — Юпитер» во время пандемии COVID-19, однако в 2025 году певца признали артистом года по версии сервиса «Яндекс Музыка».

Ваня Дмитриенко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Это произошло благодаря новому образу исполнителя. Дмитриенко совершил метафорический уход от себя: сменил имидж, сценический образ и музыкальный жанр. Это позволило сильно расширить аудиторию и увеличить гонорар за выступления почти в два раза. Подобные истории в шоу-бизнесе встречаются редко», — сказал Бабичев NEWS.ru.

По информации СМИ, на концерты Дмитриенко действительно ходят разные поколения слушателей: не только подростки, но и фанаты старше 30 лет.

Сам певец признавался, что регулярно получает в личные сообщения откровенные предложения от женщин постарше. По словам Вани, подобное внимание ставит его в неловкое положение.

«Ну очень разное, то есть как бы какие-то предложения, в таком как бы плане. Многое в таком, сексуализированном ключе», — отметил Дмитриенко.

Наибольшую известность исполнителю принесла песня «Венера — Юпитер», записанная в 2020 году. За нее Дмитриенко получил «Золотой Граммофон», став самым юным обладателем премии за всю ее историю.

К 20 годам артист выпустил более 30 композиций, самые известные из которых «36,6», «Лего», «31-я весна», «Дыши», «Вишневый», «Настоящая», «Шелк» и другие.

Сколько Дмитриенко получает за выступления

В сентябре 2025-го стало известно, что Дмитриенко повысил стоимость выступлений на корпоративных мероприятиях на фоне резкого роста популярности до 5 млн рублей. Отмечалось, что до этого артист брал за корпоративы 3 млн рублей.

Ваня выступает исключительно со своими музыкантами, передвигается на микроавтобусе Mercedes. На концертных площадках для всех членов своей команды он просит организаторов подготовить три варианта питания: мясной, диетический и сбалансированный.

Ваня Дмитриенко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уже в декабре, как сообщалось, выступления Дмитриенко подорожали еще на 2 млн рублей — до 7 млн. По данным источников, 20-летний артист поднял цены после сбора своего первого стадиона в Москве. Несмотря на это, заказывают Дмитриенко очень активно, пишут СМИ.

За отдельную плату певец также готов исполнить композицию «Силуэт» со своей напарницей — актрисой Анной Пересильд.

Что известно об отношениях Дмитриенко с Пересильд

После выхода клипа Дмитриенко на песню «Цветаева», где снялась 16-летняя Пересильд, появились слухи, что их связывают романтические отношения. Позднее они, держась за руки, появлялись на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге и премии Voice.

Также Telegram-каналы опубликовали видео с празднования дня рождения Анны в одном из ресторанов в центре Москвы. На кадрах запечатлен поцелуй артистов.

В июне в интервью журналистке Ксении Собчак Дмитриенко объяснил, в каких находится отношениях с Пересильд.

«Я здесь могу сказать, что у нас прекрасные отношения, теплые, классные, не вижу в этом ничего такого. Это не пиар. Я могу сказать, что испытываю к Ане уважение, у нас теплые, классные, человеческие отношения. Таков ответ», — заявил он.

В октябре Дмитриенко и Пересильд выпустили совместную песню «Силуэт» и вместе снялись в клипе на композицию. На одном из кадров исполнитель целует силуэт актрисы.

Актриса Юлия Пересильд в ноябре впервые высказалась о «романе» дочери с Дмитриенко, охарактеризовав это как «творческую дружбу». По словам знаменитости, сейчас молодые артисты проходят испытание популярностью. Мать Анны Пересильд пожелала им сохранить себя во всей этой суете, указав на их талант и трудолюбие.

