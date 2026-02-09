Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 19:00

Что не так с олимпийскими медалями: почему они ломаются, кто пожаловался

Гленн Эмбер и Алиса Лю (США) с флагом США во время фигурного катания на зимних Олимпийских играх — 2026 Гленн Эмбер и Алиса Лю (США) с флагом США во время фигурного катания на зимних Олимпийских играх — 2026 Фото: Filippo Tomasi/Keystone Press Agency/Global Look Press
На Олимпийских играх в Италии спортсмены пожаловались на качество медалей. Что с ними не так и как на это отреагировали организаторы Игр?

Почему ломаются медали ОИ-2026

Первой о поломке олимпийской медали сообщила серебряный призер, шведская лыжница Эбба Андерссон.

«Это было глупо. Я догоняла Фриду Карлссон, и в этот момент медаль раскололась на части и упала в снег. Я пыталась склеить ее, но одна из трех частей потерялась на улице», — рассказала Андерссон.

С аналогичной проблемой столкнулся бронзовый призер в смешанной эстафете в составе сборной Германии по биатлону Юстус Штрелов. Во время празднования его медаль соскользнула с ленты и упала. Штрелов пытался безуспешно прикрепить награду к ленте, пока не понял, что крепление сломано.

Штрелов спросил в социальной сети: «Эй, Олимпиада, что с медалями?»

Чемпионка Олимпиады-2026 в составе сборной США по фигурному катанию Алиса Лю спустя несколько часов показала сломанную медаль, в шутку написав в соцсети: «Моей медали лента не нужна».

Золото американки Бризи Джонсон, чемпионки в скоростном спуске, тоже повредилось. Все из-за хрупкой детали, через которую продевается лента. Бризи еще и прыгала на награждении.

«Она (медаль. — NEWS.ru) определенно тяжелая. Тяжелее, чем я ожидала. Возможно, поэтому и сломалась. Она не так уж сильно сломана, но немного», — прокомментировала Джонсон.

Церемония награждения медалями в скоростном спуске среди женщин во время зимних Олимпийских игр — 2026 Церемония награждения медалями в скоростном спуске среди женщин во время зимних Олимпийских игр — 2026 Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Это не первый случай с критикой качества олимпийских медалей. Организаторам Олимпийских игр 2024 года в Париже пришлось заменить несколько наград из-за жалоб спортсменов на тускнеющий цвет и коррозию, когда они приобретают пятнистый вид, напоминающий крокодиловую кожу.

Первым забил тревогу американский скейтбордист Найджа Хьюстон, чья бронзовая медаль начала тускнеть уже через 10 дней после завоевания. Спортсмен опубликовал фото в соцсетях — награда действительно выглядела «уставшей».

«Очевидно, медали не такого высокого качества, как вы могли бы подумать... Она выглядит, словно прошла войну», — жаловался Хьюстон.

Как на поломку медалей отреагировали организаторы Игр

Организаторы Олимпиады знают о жалобах на поломки медалей и пытаются разобраться, в чем именно проблема с наградами, заявил журналистам главный операционный директор оргкомитета Андреа Франчизи.

«Мы знаем об этой ситуации. Вы видели сами фотографии. Мы стараемся понять, в чем проблема, и уделим особое внимание этой проблеме. Чрезвычайно важно, чтобы все было отлично во время вручения медалей. Это один из самых главных моментов, мы работаем над этим», — сказал Франчизи.

Медали для Игр изготовил Государственный полиграфический и монетный институт Италии (IPZS, монетный двор Италии).

