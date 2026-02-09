Олимпийцам пообещали разобраться с ломающимися медалями Олимпийский оргкомитет проверит качества медалей после жалоб на их хрупкость

Организаторы Олимпийских игр в Италии проверяют жалобы спортсменов на поломку медалей, заявил главный операционный директор оргкомитета Андреа Франчизи. Он отметил важность того, чтобы церемонии награждения проходили идеально, так как это особенный момент для олимпийцев, передает Corriere della Sera.

Мы в курсе ситуации, стараемся понять, в чем причина. Все должно быть прекрасно, когда медаль вручают, для спортсмена это самый памятный момент, — сказал Франчизи.

Сообщения о проблемах поступили от нескольких атлетов, включая американку Бризи Джонсон, шведку Эббу Андерсон и немца Юстуса Штрелова. Им вручили медали, которые вскоре сломались.

Основные проблемы — это слабое крепление медали к ленте и хрупкость самих наград. Медали отрываются или разбиваются при падении. Все награды изготовил итальянский Государственный полиграфический и монетный институт (IPZS).

