02 марта 2026 в 14:01

Военэксперт оценил влияние украинских военных в случае переброса в Иран

Военэксперт Артамонов: украинские специалисты бесполезны в борьбе с Ираном

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские специалисты не смогут эффективно противостоять Ирану, заявил NEWS.ru военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, бойцы из Украины не справляются даже на собственном участке фронта.

Да, украинские специалисты обладают знаниями, но насколько они применимы к широкомасштабной атаке, которую может организовывать Иран? Это совсем другой вопрос. Каким образом это поможет справиться с опасностью, когда летит 100, 200, 300 управляемых дронов? Даже если украинские военные из себя что-то представляют, никаких положительных результатов на своем фронте они не добиваются, ВС РФ идут вперед. Что они сумеют сделать, тем более в рамках инкорпорированной армии [Великобритании], которая вообще не имеет никакого опыта войны и не имеет соответствующего оружия? — высказался Артамонов.

Он подчеркнул, что в отличие от армии США, британские вооруженные силы не имеют ни развитой системы связи, ни необходимого числа пусковых установок для внедрения антидроновой обороны. Таким образом, по мнению политолога, их участие не окажет влияние на противодействие Ирану.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о желании привлечь украинских специалистов для перехвата иранских беспилотников в Персидском заливе. По его словам, британские военные базы на Кипре активно используются США для ударов по Ирану. Он уточнил, что украинские эксперты будут сотрудничать с британскими коллегами в этом процессе.

