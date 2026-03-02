Украину пригласили ввязаться в конфликт с Ираном Британский премьер Стармер пригласил Украину ввязаться в войну с Ираном

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении привлечь украинских экспертов к перехвату иранских беспилотников в Персидском заливе, сообщает The Guardian. Он также подтвердил, что британские базы на Кипре используются США для нанесения ударов по Ирану. По его словам, эксперты из Украины будут работать совместно с британскими специалистами.

Мы не присоединяемся к этим ударам, но продолжим наши оборонительные действия в регионе. И мы также пригласим экспертов из Украины вместе с нашими собственными экспертами, чтобы помочь партнерам в Персидском заливе сбивать иранские беспилотники, атакующие их, — заявил Стармер.

Ранее президент США Дональд Трамп указал, что новое руководство Ирана вышло на связь с Вашингтоном с предложением о переговорах. Он отметил, что согласился на диалог, однако упрекнул Тегеран в промедлении.

До этого Трамп заявил, что Соединенные Штаты в одно мгновение ликвидировали 48 лиц, занимающих руководящие должности в стране. По его словам, не все могут осознать, с каким успехом прошла операция Вашингтона.