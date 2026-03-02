Мостовой назвал причину плохого судейства в РПЛ

Судьи РПЛ допускают ошибки, потому что сами не играли в футбол и не понимают всех нюансов, считает экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что они просто следуют прописанным правилам, из-за чего могут ошибаться даже при использовании VAR.

Проблема в том, что 95% судей не играли в футбол, поэтому им тяжело. Я их понимаю, как никто. Они следуют каким-то прописанным правилам, но поскольку они не играют в футбол, не понимают нюансов, микроэпизодов, микроэлементов, им тяжело, поэтому они часто ошибаются даже с помощью VAR, который должен им помогать. Там сидят три человека, пять телевизоров: посмотрели, расписали, разложили, и все равно они умудряются ошибаться. Здесь ничего не сделаешь, это так и будет. Они будут ошибаться. Жалко, что просто это происходит в ключевые моменты, — отметил Мостовой.

Ранее бывший российский арбитр Игорь Федотов заявил, что единственный плохой момент с точки зрения работы судей в 19-м туре РПЛ — это пенальти в ворота «Локомотива». По его словам, в том эпизоде не должен был вмешиваться VAR, потому что этот момент не является явной ошибкой арбитра.