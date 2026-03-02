Девочка чуть не стала обедом для льва в китайском зоопарке

Лев утащил 10-летнюю девочку к себе в вольер в зоопарке китайского города Шаньтоу, сообщило издание Sohu. Ребенка удалось спасти, его доставили в больницу, чтобы обработать раны и сделать прививку от бешенства.

Отмечается, что девочка кормила льва, в один момент он затянул ее в клетку. Находившийся рядом мужчина быстро среагировал и вытащил ее наружу. Из-за инцидента зоопарк временно закрыли, его сотрудников временно отстранили от работы. Их обвинили в том, что они подпускали посетителей близко к хищникам.

Ранее в Чугуевском округе Приморского края амурский тигр смертельно ранил охотника. Сейчас специалисты охотнадзора проводят проверку и принимают меры по изъятию хищника из дикой природы. Инцидент произошел в 20 километрах от населенного пункта, когда мужчина доставлял корма на подкормочную площадку.

До этого в Индии слон затоптал пенсионера, который справлял нужду на улице. Тело мужчины отправили на экспертизу, а его семье пообещали выплатить около 2 млн рупий (около 1,7 млн рублей). Жители поселения потребовали от властей поймать животное.