Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 16:18

Девочка чуть не стала обедом для льва в китайском зоопарке

Лев утащил 10-летнюю девочку к себе в вольер в китайском городе Шаньтоу

Скорая помощь Китая Скорая помощь Китая Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Лев утащил 10-летнюю девочку к себе в вольер в зоопарке китайского города Шаньтоу, сообщило издание Sohu. Ребенка удалось спасти, его доставили в больницу, чтобы обработать раны и сделать прививку от бешенства.

Отмечается, что девочка кормила льва, в один момент он затянул ее в клетку. Находившийся рядом мужчина быстро среагировал и вытащил ее наружу. Из-за инцидента зоопарк временно закрыли, его сотрудников временно отстранили от работы. Их обвинили в том, что они подпускали посетителей близко к хищникам.

Ранее в Чугуевском округе Приморского края амурский тигр смертельно ранил охотника. Сейчас специалисты охотнадзора проводят проверку и принимают меры по изъятию хищника из дикой природы. Инцидент произошел в 20 километрах от населенного пункта, когда мужчина доставлял корма на подкормочную площадку.

До этого в Индии слон затоптал пенсионера, который справлял нужду на улице. Тело мужчины отправили на экспертизу, а его семье пообещали выплатить около 2 млн рупий (около 1,7 млн рублей). Жители поселения потребовали от властей поймать животное.

Китай
львы
дети
зоопарки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат рассказал можно ли вернуть деньги за тур в «горячую точку»
Авиакомпании отменили 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока
«Ты отдашь все сама»: «парень из книжек» превратил жизнь девушки в ад
Дом Пугачевой на Кипре оказался в эпицентре иранской атаки
Востоковед фразой Петра I призвал учиться на ошибках США и Израиля
В Германии обратились к Мерцу с требованием по Ирану
Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции и решил скрыть его размер
ВСУ атаковали дом с супругами-пенсионерами, один из них погиб
Россияне внезапно вернулись на пляжи Дубая после обстрелов
Стало известно требование семьи погибшего Яниса Тиммы к Седоковой
Израиль нанес удар по тюрьме с политзаключенными в Иране
Минтранс раскрыл обстановку в воздушном пространстве ближневосточных стран
Юрист ответил, как действовать оказавшимся на улице туристам в ОАЭ
«Радиостанция Судного дня» выдала третий сигнал за сутки
Макрон анонсировал усиление ядерного арсенала Франции
Эксперт рассказал, кто ответит за гибель мальчика в сугробе в Подмосковье
«Аэрофлот» намерен вывезти 1600 россиян из ближневосточного пекла
В Новом Измайлове алабай загрыз маленькую собаку на глазах у детей
Украина, слова и Заворотнюк, муж: как живет актриса Екатерина Дубакина
Раскрыто, сколько россиян обратились в генконсульство РФ в Дубае
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.