27 января 2026 в 16:29

Львица сбежала от хозяев и напала на восьмилетнюю девочку

В Пакистане львица выбежала из рикши и напала на восьмилетнюю девочку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Пакистане домашняя львица выбежала из рикши и напала на восьмилетнюю девочку, сообщил телеканал Samaa TV. Несовершеннолетняя получила раны на руках и ногах, ее доставили в больницу.

Как отметил канал, хозяева львицы перевозили ее на рикше по улице. Во время остановки они хотели выгрузить хищницу из транспорта, но она внезапно выскочила и напала на рядом проходящую девочку. Ребенка удалось спасти, при этом хозяева львицы скрылись вместе с ней с места происшествия, их разыскивают правоохранители.

Ранее в Таиланде огромный питон чуть не задушил монаха. Мужчину спасли другие монахи, приехавшие на место врачи обработали его раны и доставили в больницу. Позднее волонтерам удалось поймать питона.

До этого в Индонезии полицейские спасли женщину от трехметрового крокодила, который напал на нее у водохранилища. Правоохранители занимались физической подготовкой недалеко от места происшествия и, услышав крики, побежали на помощь жертве хищника. Женщина получила серьезные травмы, ее доставили в больницу.

