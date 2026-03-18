Вдова Грачевского рассказала о личной жизни и увлечениях сына

Сын создателя «Ералаша» Бориса Грачевского увлекся поездами, заявила корреспонденту NEWS.ru актриса Екатерина Белоцерковская. В среду, 18 марта, она посетила Троекуровское кладбище, чтобы почтить память Бедроса Киркорова в годовщину его смерти, что совпало с днем рождения самого Грачевского. Актриса также призналась, что ее сердце сейчас свободно, поскольку она хранит верность памяти мужа.

Я однолюб, — добавила актриса.

Белоцерковская поделилась успехами их общего с режиссером сына Филиппа. Мальчик пошел по стопам отца и начал заниматься в знаменитой студии «Непоседы», как того когда-то хотел сам Грачевский. Екатерина подчеркнула, что не собирается решать за ребенка его судьбу и давить на него в выборе профессии, допуская, что в будущем он может стать кем угодно, даже математиком. На данный момент юный Филипп всерьез увлечен темой транспорта, а мать всячески поддерживает его хобби. По словам актрисы, сейчас ребенок буквально «болеет» поездами и железными дорогами.

Все музеи метро уже просто посетили, какие только можно и нельзя, поэтому все в порядке, — добавила она.

В январе стало известно, что Белоцерковская и другие наследники художественного руководителя «Ералаша» через суд хотят признать свои права собственности на квартиру, принадлежавшую покойному актеру. По информации источников, они получили отказ, но сейчас добиваются пересмотра решения.