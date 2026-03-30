30 марта 2026 в 16:29

Правкомиссия одобрила льготы на поступление в вузы для вдов участников СВО

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала введение особых льгот для вдов участников спецоперации на Украине, сообщил ТАСС заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов. Им предлагается предоставить право на бюджетное поступление в вузы в рамках отдельной квоты.

Правительство Российской Федерации предлагает внести изменения в федеральный закон об образовании. Поправками предлагается предоставить право на бюджетное поступление на программы бакалавриата и специалитета в рамках отдельной квоты вдовам (вдовцам) определенных категорий граждан, — отметил он.

Речь идет о вдовах и вдовцах военнослужащих, сотрудников силовых структур (МВД, ФСИН), участвовавших в СВО добровольцев, а также военнослужащих ЛДНР, принимавших участие в боевых действиях с 11 мая 2014 года. Право на льготное поступление предоставляется на программы бакалавриата и специалитета. Условием получения льготы является невступление в новый брак после смерти супруга (супруги). Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ветераны СВО в будущем станут для молодежи таким же примером, каким для прошлых поколений были участники ВОВ. Он подчеркнул, что бойцы служат образцом подлинного патриотизма, честности и надежности.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

