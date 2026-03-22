На Украине каждый день проходят «майданы вдов» Протесты вдов пропавших без вести солдат ВСУ проходят на Украине каждый день

На территории Украины практически каждый день проходят акции протеста, организуемые родственниками пропавших без вести военнослужащих ВСУ, так называемые «майданы вдов», передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Только в марте жены и матери военных выходили на улицы Киева, Сум и других городов с требованиями найти пропавших без вести или сохранить социальные выплаты.

Родные и близкие военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, мобилизованных из Житомира, вышли на очередную акцию протеста. «Майданы вдов» происходят на территории Украины практически каждый день, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители одного из сел Волынской области на Украине заблокировали авто, в котором находились сотрудники территориального центра комплектования. Таким образом они помешали провести мобилизацию в населенном пункте.

До этого в Днепропетровске мужчина скончался в больнице после жестокого избиения сотрудниками территориального центра комплектования. Родственники погибшего обратились в полицию.