22 марта 2026 в 22:32

На Украине каждый день проходят «майданы вдов»

Протесты вдов пропавших без вести солдат ВСУ проходят на Украине каждый день

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На территории Украины практически каждый день проходят акции протеста, организуемые родственниками пропавших без вести военнослужащих ВСУ, так называемые «майданы вдов», передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Только в марте жены и матери военных выходили на улицы Киева, Сум и других городов с требованиями найти пропавших без вести или сохранить социальные выплаты.

Родные и близкие военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, мобилизованных из Житомира, вышли на очередную акцию протеста. «Майданы вдов» происходят на территории Украины практически каждый день, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители одного из сел Волынской области на Украине заблокировали авто, в котором находились сотрудники территориального центра комплектования. Таким образом они помешали провести мобилизацию в населенном пункте.

До этого в Днепропетровске мужчина скончался в больнице после жестокого избиения сотрудниками территориального центра комплектования. Родственники погибшего обратились в полицию.

Украина
протесты
вдовы
ВСУ
