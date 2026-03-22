На территории Украины практически каждый день проходят акции протеста, организуемые родственниками пропавших без вести военнослужащих ВСУ, так называемые «майданы вдов», передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Только в марте жены и матери военных выходили на улицы Киева, Сум и других городов с требованиями найти пропавших без вести или сохранить социальные выплаты.
Родные и близкие военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, мобилизованных из Житомира, вышли на очередную акцию протеста. «Майданы вдов» происходят на территории Украины практически каждый день, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что жители одного из сел Волынской области на Украине заблокировали авто, в котором находились сотрудники территориального центра комплектования. Таким образом они помешали провести мобилизацию в населенном пункте.
До этого в Днепропетровске мужчина скончался в больнице после жестокого избиения сотрудниками территориального центра комплектования. Родственники погибшего обратились в полицию.