Украинец скончался в больнице после встречи с военкомами Житель Днепропетровской области умер от побоев сотрудников ТЦК

В Днепропетровске мужчина скончался в больнице после жестокого избиения сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщает издание «Страна.ua». Родственники погибшего уже обратились в полицию.

По словам близких умершего, после задержания мужчине формально провели врачебную комиссию, а по пути в ТЦК ему нанесли тяжелые травмы. В медицинских выписках зафиксированы многочисленные переломы, повреждения внутренних органов и серьезная травма головы, полученная от удара тупым предметом.Несмотря на усилия врачей, пострадавший умер в реанимации через шесть дней после госпитализации. Представители центра никак не прокомментировали инцидент.

Ранее сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали сотрудника пиццерии прямо с его рабочего места. Попытка молодого человека сбежать из заведения не увенчалась успехом. Инцидент произошел в Луцке. Мужчина попытался сбежать из заведения, но его поймали.

В Харькове до этого сотрудники территориального центра комплектования избили 55-летнего демобилизованного ветерана с инвалидностью, давно снятого с воинского учета по состоянию здоровья.