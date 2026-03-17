17 марта 2026 в 16:03

Украинец скончался в больнице после встречи с военкомами

Житель Днепропетровской области умер от побоев сотрудников ТЦК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Днепропетровске мужчина скончался в больнице после жестокого избиения сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщает издание «Страна.ua». Родственники погибшего уже обратились в полицию.

По словам близких умершего, после задержания мужчине формально провели врачебную комиссию, а по пути в ТЦК ему нанесли тяжелые травмы. В медицинских выписках зафиксированы многочисленные переломы, повреждения внутренних органов и серьезная травма головы, полученная от удара тупым предметом.Несмотря на усилия врачей, пострадавший умер в реанимации через шесть дней после госпитализации. Представители центра никак не прокомментировали инцидент.

Ранее сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали сотрудника пиццерии прямо с его рабочего места. Попытка молодого человека сбежать из заведения не увенчалась успехом. Инцидент произошел в Луцке. Мужчина попытался сбежать из заведения, но его поймали.

В Харькове до этого сотрудники территориального центра комплектования избили 55-летнего демобилизованного ветерана с инвалидностью, давно снятого с воинского учета по состоянию здоровья.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

