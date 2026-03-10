Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 18:14

Военкомы мобилизовали сотрудника пиццерии прямо на рабочем месте

Сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину прямо с рабочего места в пиццерии Луцка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сразу шестеро сотрудников ТЦК (аналог военкомата на Украине) мобилизовали сотрудника пиццерии прямо с его рабочего места, сообщает украинское агентство УНИАН. Инцидент произошел в городе Луцке на Западной Украине.

Шесть сотрудников ТЦК вытянули мужчину прямо с рабочего места в пиццерии. Обстановка в Луцке. Парень пытался скрыться внутри заведения, но это не помогло. Его запаковали в микроавтобус, — говорится в сообщении.

С февраля 2022 года на Украине была введена и неоднократно продлевалась общая мобилизация. Власти принимают все возможные меры, чтобы мужчины призывного возраста не смогли избежать службы. Сотрудники военкоматов ежедневно на улицах силой сажают мужчин в служебные микроавтобусы. Этот метод мобилизации получил название «бусификация».

Ранее сообщалось, что украинцы в объявлениях о продаже, аренде недвижимости и предоставлении услуг все чаще стали упоминать вероятность встречи с сотрудниками ТЦК. Например, продавец дома с участком во Львовской области указывает, что это «место рядом с ТЦК». А владелец дачного участка из Харьковской области заверяет, что военкоматы «вряд ли узнают» о нем.

Украина
ТЦК
Луцк
мобилизации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как пострадала Африка из-за войны на Ближнем Востоке
Путин поздравил российских спортсменок с золотом на Паралимпиаде
Нейросеть рассказала, что могло случиться с Усольцевыми
В ООН сделали громкое заявление об атаке США и Израиля на Иран
Связь с Эпштейном, подозрение в убийстве: поиски Усольцевых 10 марта
Военкомы мобилизовали сотрудника пиццерии прямо на рабочем месте
Адвокат раскрыл, как рак Лерчек повлияет на суд над ней
Дмитриев заметил необычную деталь в поведении фон дер Ляйен
Волонтеры раскрыли, кто занимается поиском пропавших в Звенигороде детей
Глыба льда превратила в груду металла BMW за 20 млн рублей
Нетаньяху сделал громкое заявление о статусе Израиля после атаки на Иран
Военэксперт ответил, чем грозит ВСУ помощь Зеленского в борьбе с Ираном
Второе золото Паралимпиады для РФ: что известно о незрячей лыжнице Багиян
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ сделать картофель полезнее
Появилась новая информация о клинике «смерти» Хайдарова
В Австралии появился дата-центр на основе мозговых клеток
Спецназовец объяснил, могут ли Усольцевых найти весной
Жена Алибасова-младшего ответила на его обвинения в наркозависимости
Названа предполагаемая кандидатура на смену Москальковой
Ревнивец забросал камнями окна отказавшей девушки
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.