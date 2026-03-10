Военкомы мобилизовали сотрудника пиццерии прямо на рабочем месте

Сразу шестеро сотрудников ТЦК (аналог военкомата на Украине) мобилизовали сотрудника пиццерии прямо с его рабочего места, сообщает украинское агентство УНИАН. Инцидент произошел в городе Луцке на Западной Украине.

Шесть сотрудников ТЦК вытянули мужчину прямо с рабочего места в пиццерии. Обстановка в Луцке. Парень пытался скрыться внутри заведения, но это не помогло. Его запаковали в микроавтобус, — говорится в сообщении.

С февраля 2022 года на Украине была введена и неоднократно продлевалась общая мобилизация. Власти принимают все возможные меры, чтобы мужчины призывного возраста не смогли избежать службы. Сотрудники военкоматов ежедневно на улицах силой сажают мужчин в служебные микроавтобусы. Этот метод мобилизации получил название «бусификация».

Ранее сообщалось, что украинцы в объявлениях о продаже, аренде недвижимости и предоставлении услуг все чаще стали упоминать вероятность встречи с сотрудниками ТЦК. Например, продавец дома с участком во Львовской области указывает, что это «место рядом с ТЦК». А владелец дачного участка из Харьковской области заверяет, что военкоматы «вряд ли узнают» о нем.