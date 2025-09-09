Толпа заблокировала автобус военкомов из-за мобилизации

В Волынской области, на западе Украины, жители Луцка повредили автобус сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщила полиция региона. Люди заблокировали движение транспорта, чтобы помешать принудительной мобилизации.

В правоохранительных органах сообщили, что сотрудники военкомата потребовали у мужчины предъявить документы для проверки, однако он отказался это делать и скрылся на частной территории. Полиция сообщила в своем Telegram-канале, что на месте инцидента собралась толпа людей, которые повредили служебный транспорт ТЦК, закрыли ворота и заблокировали выезд автомобиля.

Украинское издание «Страна» опубликовало видеозапись произошедшего. На кадрах видно, как полицейские несут на руках мужчину, которого пытались мобилизовать. По информации издания, затем они затащили его в машину скорой помощи. При этом полиция Волынской области не уточнила, доставили ли мобилизованного в военкомат.

Напомним, с февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую неоднократно продлевали. Власти страны предпринимают все возможные меры, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно появляются видеокадры, демонстрирующие силовые методы мобилизации.

Ранее сотрудники ТЦК в Одессе не разобрались с дверью ворот и упустили уклониста. Местные военкомы хотели насильно посадить парня в автомобиль, но столкнулись с «препятствием».