Турист заговорил на иврите и лишился глаза на Кипре Roya News: турист из Израиля лишился глаза в результате нападения на Кипре

Израильский турист, недавно завершивший службу в армии, лишился глаза после жестокого нападения на Кипре, сообщает портал Roya News. Инцидент произошел у входа в отель в Лимасоле, когда незнакомец, предположительно услышав речь на иврите, попросил сигарету, а затем нанес пострадавшему тяжелые травмы.

Нападение случилось 19 декабря. Пострадавшего доставили в местную больницу, а затем экстренно перевезли в Израиль, где врачи провели операцию. Спасти поврежденный глаз не удалось.

Отец пострадавшего возмутился бездействием израильского консульства. По его словам, на запрос о помощи он получил формальный ответ о том, что в воскресенье учреждение не работает.

Ранее сообщалось, что украинских подростков избили перед школой в Польше. Нападению предшествовал урок, на котором преподаватель назвал ребят «сволочами» и грозил «завалить» на экзамене. Адвокат пострадавших Давид Денерт рассказал, что один из нападавших сначала плюнул украинскому подростку в лицо и выкрикнул оскорбление, после чего начал избивать его кулаками.