Льготы для многодетных в 2026 году: какие положены, как оформить

С 2026 года в России для многодетных семей вводится дополнительная налоговая льгота — специальный вычет по НДФЛ, который позволит уменьшить размер подоходного налога. При этом продолжат свое действие и другие меры поддержки — федеральные и региональные. NEWS.ru рассказывает, что положено многодетным родителям по закону, как это получить и на какие новые инициативы стоит обратить внимание в наступающем году.

Какие семьи считаются многодетными в России

Многодетной считается семья, где воспитывается трое и более детей. Этот статус устанавливается бессрочно.

Меры социальной поддержки многодетным семьям осуществляются до того момента, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года. Во втором случае необходимо, чтобы ребенок учился в образовательном учреждении по очной форме обучения.

Какие денежные выплаты и пособия положены многодетным

Ключевая мера государственной поддержки семей с детьми в России — единое пособие, которое заменило сразу шесть других мер госпомощи, в числе которых пособия:

беременным женщинам, которые встали на учет на сроке до 12 недель;

по уходу за ребенком до полутора лет;

на первого ребенка до трех лет;

на третьего ребенка до трехлетнего возраста;

на детей в возрасте от трех до семи лет;

на детей от восьми до 17 лет.

Размер пособия рассчитывается на основе прожиточного минимума, утвержденного в конкретном регионе для ребенка или трудоспособного гражданина. Финансовая помощь назначается в размере 50%, 75% или 100% от этой величины, в зависимости от уровня дохода семьи и ее нуждаемости.

В 2026 году выплаты на детей будут проиндексированы, и их размер существенно вырастет. Так, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет будет рассчитываться исходя из детского прожиточного минимума. В среднем по России родители смогут получать от 9185 до 18 371 рубля в месяц в зависимости от дохода семьи — это 50% или 100% от установленной в регионе величины.

Пособие по беременности и родам («декретные») также увеличится. Его размер зависит от заработка женщины. Верхний предел выплаты за стандартный 140-дневный отпуск составит 955 836 рублей. При многоплодной беременности и отпуске в 194 дня максимальная сумма достигнет 1 324 515 рублей.

Кроме того, с 1 февраля 2026 года вырастет единовременная выплата при рождении ребенка. Ее размер составит 28 773 рубля.

С 2026 года материнский капитал будет повышен на 6,8% для всех получателей. В результате индексации его размеры составят:

на первого ребенка — 737 205,10 рубля;

на второго, третьего и последующих детей — 974 189,12 рубля (при условии, что семья еще не получала капитал и ребенок родился начиная с 1 января 2020 года).

Семьи с низким доходом могут получать ежемесячную выплату из маткапитала.

Во многих субъектах РФ также действуют дополнительные выплаты. К примеру, в Московской области при рождении третьего и последующих детей родители или усыновители с гражданством РФ имеют право на выплату в 300 тыс. рублей, если им еще не исполнилось 36 лет.

Какие есть льготы на жилье и коммунальные услуги

Компенсация расходов на коммунальные услуги

Закон гарантирует скидку не менее 30% на оплату таких услуг, как отопление, водоснабжение, водоотведение, газ и электроэнергия. Для жителей регионов, где используется печное отопление, действует аналогичная компенсация стоимости приобретаемого топлива.

А если родители воспитывают более 10 детей, то им компенсируют 50% трат на «коммуналку» и аренду жилья от государства.

Бесплатное предоставление земельного участка

Государство обязуется выделить многодетной семье земельный надел безвозмездно. Участок может быть предназначен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), дачного хозяйства или ведения личного подсобного хозяйства. Конкретные условия, порядок формирования очереди и размер участка регулируются законодательством каждого субъекта РФ.

Субсидия на погашение ипотеки

Субсидия в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки действует в России с 2019 года. Она помогает родителям, у которых уже есть кредит на жилье, выплатить часть долга. Важное условие: семья должна быть многодетной (трое и более детей), при этом третий (или следующий) ребенок должен родиться в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года.

Деньги даются безвозвратно, их получение регулируется специальным законом. Квартиру или дом для получения субсидии можно купить как в новостройке, так и на вторичном рынке. Главное, чтобы по жилью не было долгов, оно не было в залоге у банка или под арестом.

Как многодетным снизить налоговую нагрузку

Стандартный налоговый вычет

Основная мера — стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Он позволяет родителям ежемесячно получать на руки бо́льшую часть зарплаты, уменьшая ее налогооблагаемую базу. Размер вычета составляет по 1400 рублей на первого и второго ребенка и 3000 рублей — на третьего и каждого последующего. Если в семье воспитывается ребенок с инвалидностью, вычет для его родителей увеличивается до 12 тыс. рублей, а для опекунов или попечителей — до 6000 рублей в месяц. Оформляется этот вычет, как правило, через работодателя.

Освобождение от некоторых видов налогов

Кроме того, многодетные семьи могут быть освобождены или частично освобождены от уплаты транспортного налога. Конкретные условия (например, мощность автомобиля, на который распространяется льгота) определяются региональным законодательством. Аналогичный региональный характер носят и льготы по земельному налогу. Власти на местах могут, например, уменьшить налоговую базу на стоимость шести соток земли в пределах одного участка, принадлежащего многодетной семье.

На федеральном уровне закреплена льгота по налогу на имущество физических лиц. Многодетные родители имеют право на освобождение от уплаты этого налога в отношении одного объекта недвижимости каждого вида (одной квартиры, одного дома, одного гаража и т. д.). Во многих регионах для таких семей действуют дополнительные привилегии, например расширенный перечень объектов или пониженные ставки.

Налоговая выплата

Начиная с 2026 года для работающих многодетных родителей вводится новая форма налоговой поддержки — возврат части подоходного налога. Семьи, воспитывающие двух и более детей, смогут вернуть сумму, соразмерную семи процентным пунктам из 13% ставки НДФЛ. По сути, для них эффективная ставка налога на доходы снизится до 6%, что делает эту меру схожей с «налоговым кешбэком».

Право на выплату предоставляется при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов, установленных в регионе ее проживания. Подать заявление на получение этой льготы можно будет в период с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Какие трудовые льготы предоставляются многодетным

Досрочная пенсия для мамы

Для многодетных матерей предусмотрено право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Это право напрямую зависит от количества детей, а иногда и от условий труда. Обязательное требование — наличие у матери 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.

Если у женщины трое детей, то она может обратиться за назначением страховой пенсии по старости в 57 лет, четверо — в 56, пять и более детей — в 50 лет.

Неполное рабочее время

Как рассказала NEWS.ru руководитель практики «Кадровый комплаенс» КСК ГРУПП Аида Ибрагимова, многодетные родители обладают правом требовать установления неполного рабочего дня. Это право гарантировано одному из родителей, если в семье воспитывается ребенок младше 14 лет, а в случае с ребенком-инвалидом — младше 18 лет.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, родителю достаточно обратиться к работодателю с письменным заявлением. «Такой льготный режим работы действует все время, пока в семье сохраняются основания для его предоставления, то есть до достижения младшим ребенком соответствующего возраста», — объяснила эксперт.

Конкретный график работы — время начала и окончания смены, продолжительность ежедневной работы, перерывы — обсуждается индивидуально. Работодатель обязан учесть пожелания сотрудника, однако окончательное расписание формируется с учетом реальных возможностей и потребностей компании.

Отпуск в удобное время

Также многодетные родители (отец и мать) имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное для них время. То есть при составлении графика отпусков работодатель обязан учесть пожелания многодетных работников, объяснила эксперт.

«Но при этом и в течение года многодетный работник может обратиться к работодателю с заявлением на отпуск в другое время, то есть перенести отпуск, запланированный в соответствующем графике», — уточнила Ибрагимова.

Какие есть льготы в сфере образования, транспорта и быта

Дети из многодетных семей имеют право на бесплатное питание в школах и колледжах, а также на обеспечение школьной и спортивной формой — либо семье компенсируют расходы на ее покупку. Кроме того, для детей и одного из родителей обычно действует бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте — этот пункт регулируется каждым регионом отдельно.

Младшие дети из таких семей зачисляются в детские сады в первоочередном порядке. В сфере культуры для многодетных также предусмотрены льготы, например бесплатное посещение музеев, выставок или парков культуры не реже одного раза в месяц.

Как оформить льготы в 2026 году

Для начала необходимо получить официальное удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи. Этот документ можно оформить через органы социальной защиты населения или многофункциональный центр (МФЦ) по месту жительства, предоставив стандартный пакет документов: паспорта родителей, свидетельства о рождении всех детей, справка о составе семьи и фотографии.

После подтверждения статуса следует уточнить полный перечень доступных мер поддержки, так как многие льготы, особенно денежные выплаты и дополнительные услуги, устанавливаются на региональном уровне. Наиболее достоверную информацию нужно искать на официальном портале государственных услуг вашего региона или на сайте местного Министерства социальной политики.

Большинство процедур по оформлению льгот максимально упрощены: заявления на выплаты, компенсацию коммунальных услуг и ряд других преференций можно подать дистанционно через портал «Госуслуги» или обратиться в ближайший МФЦ. Для оформления налоговых льгот, таких как вычеты по НДФЛ или освобождение от транспортного налога, потребуется отдельно обратиться в Федеральную налоговую службу (ФНС), предъявив полученное удостоверение и соответствующее заявление.

