16 марта 2026 в 11:34

Дети Лерчек узнали о страшном диагнозе мамы

Артем Чекалин заявил, что рассказал детям об онкологии их мамы

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Детям блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) рассказали об онкологии их матери, заявил ее бывший муж Артем Чекалин в комментарии Telegram-каналу SHOT. Он подчеркнул, что сейчас 10-летние двойняшки и трехлетний сын живут с ним.

Я сказал, да, — пояснил Чекалин.

Он уточнил, что не может общаться с бывшей супругой. Однако, по его словам, все родные и близкие готовы помочь ей.

Ранее жених Чекалиной Луис Сквиччиарини рассказал, что химиотерапия проходит медленно и занимает около суток. Сама Лерчек отметила, что настроена позитивно и чувствует поддержку «всего мира».

До этого стало известно, что заседание суда по делу Лерчек о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ, которое должно состояться 16 марта, могут перенести из-за курса химиотерапии подсудимой. По данным источников, ее участие зависит от решения врачей. Онколог Евгений Черемушкин между тем допустил, что беременность Лерчек могла затруднить раннюю диагностику рака желудка.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

