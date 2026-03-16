Дети Лерчек узнали о страшном диагнозе мамы Артем Чекалин заявил, что рассказал детям об онкологии их мамы

Детям блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) рассказали об онкологии их матери, заявил ее бывший муж Артем Чекалин в комментарии Telegram-каналу SHOT. Он подчеркнул, что сейчас 10-летние двойняшки и трехлетний сын живут с ним.

Я сказал, да, — пояснил Чекалин.

Он уточнил, что не может общаться с бывшей супругой. Однако, по его словам, все родные и близкие готовы помочь ей.

Ранее жених Чекалиной Луис Сквиччиарини рассказал, что химиотерапия проходит медленно и занимает около суток. Сама Лерчек отметила, что настроена позитивно и чувствует поддержку «всего мира».

До этого стало известно, что заседание суда по делу Лерчек о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ, которое должно состояться 16 марта, могут перенести из-за курса химиотерапии подсудимой. По данным источников, ее участие зависит от решения врачей. Онколог Евгений Черемушкин между тем допустил, что беременность Лерчек могла затруднить раннюю диагностику рака желудка.