Дети Лерчек узнали о страшном диагнозе мамы

Детям блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) рассказали об онкологии их матери, заявил ее бывший муж Артем Чекалин в комментарии Telegram-каналу SHOT. Он подчеркнул, что сейчас 10-летние двойняшки и трехлетний сын живут с ним.
Я сказал, да, — пояснил Чекалин.
Он уточнил, что не может общаться с бывшей супругой. Однако, по его словам, все родные и близкие готовы помочь ей.
Ранее жених Чекалиной Луис Сквиччиарини рассказал, что химиотерапия проходит медленно и занимает около суток. Сама Лерчек отметила, что настроена позитивно и чувствует поддержку «всего мира».
До этого стало известно, что заседание суда по делу Лерчек о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ, которое должно состояться 16 марта, могут перенести из-за курса химиотерапии подсудимой. По данным источников, ее участие зависит от решения врачей. Онколог Евгений Черемушкин между тем допустил, что беременность Лерчек могла затруднить раннюю диагностику рака желудка.