16 марта 2026 в 11:42

Садовод рассказал, как подкормить клубнику и голубику

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Для голубики и клубники можно использовать органические удобрения, рассказал 360.ru председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Он отметил, что есть несколько вариантов такой подкормки.

У дачников наиболее популярны всевозможные селитры или, допустим, карбамид или та же мочевина. Это может быть какая-то органика. Тот же самый куриный помет, который надо разводить. Но с органикой трудно работать, особенно человеку несведущему, потому что трудно дозу соблюсти, — рассказал Туманов.

Садовод подчеркнул, что перед посадкой необходимо изучить кислотность почвы. Он отметил, что голубике нужна почва с большей кислотностью, чем клубнике.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что в преддверии начала нового сезона теплицу рекомендуется обработать раствором марганцовки. Перед этим, по его словам, следует тщательно отмыть конструкцию мыльной водой.

