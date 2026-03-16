Садовод рассказал, как подкормить клубнику и голубику Садовод Туманов: для ягодных культур можно использовать органические удобрения

Для голубики и клубники можно использовать органические удобрения, рассказал 360.ru председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Он отметил, что есть несколько вариантов такой подкормки.

У дачников наиболее популярны всевозможные селитры или, допустим, карбамид или та же мочевина. Это может быть какая-то органика. Тот же самый куриный помет, который надо разводить. Но с органикой трудно работать, особенно человеку несведущему, потому что трудно дозу соблюсти, — рассказал Туманов.

Садовод подчеркнул, что перед посадкой необходимо изучить кислотность почвы. Он отметил, что голубике нужна почва с большей кислотностью, чем клубнике.

