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08 июня 2026 в 18:51

4 секрета подкормки огурцов после выресадки в грунт: для вкусного урожая

4 секрета подкормки огурцов после выресадки в грунт: для вкусного урожая 4 секрета подкормки огурцов после выресадки в грунт: для вкусного урожая Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Когда огурцы переезжают из рассадных стаканчиков на постоянное место, для них это стресс. Чтобы помочь растениями адаптироваться и заложить фундамент для шикарного урожая, без правильных подкормок не обойтись. Давайте разберемся, что, когда и как вносить.

Подкормка огурцов сразу после пересадки в открытый грунт

Сразу после того как вы перенесли саженцы на грядку, им жизненно необходима «скорая помощь». На этом этапе главная задача — дать мягкий, щадящий коктейль, который запустит корневую систему.

  1. В первую очередь готовим питательную воду со слабой концентрацией органики. Идеально подойдет настой коровяка или птичьего помета (разводим строго по инструкции на упаковке, обычно 1:10 или 1:20). Это как витаминный укол для пересаженных растений.
  2. Если органики нет под рукой, используйте комплексную минеральную добавку. Берите состав с равным содержанием азота (N), фосфора (P) и калия (K). Классический вариант — формула 20–20—20. Растворите гранулы в теплой воде и аккуратно пролейте лунки. Такая стартовая доза помогает огурчикам быстрее освоиться на новом месте и тронуться в рост.

Важный нюанс: не заливайте саженцы сразу тоннами удобрений. Лучше меньше, да лучше — молодые корешки легко обжечь.

Подкормка огурцов сразу после пересадки в открытый грунт Подкормка огурцов сразу после пересадки в открытый грунт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подкормка огурцов через 7–10 дней после пересадки

Прошла неделя — оглянитесь на грядку. Если вы видите, что стебли ожили и начали тянуться вверх, пора переходить ко второму этапу. Сейчас огурцам нужен мощный строительный материал для листьев и плетей, то есть азот.

  1. Самый простой способ — развести аммиачную селитру или мочевину (карбамид). Расход стандартный: примерно спичечный коробок на ведро воды. Только следите, чтобы кристаллы полностью растворились.
  2. Приверженцам натурального земледелия понравится зеленое удобрение — настой скошенной травы или сорняков. Уложите траву в бочку, залейте водой, подождите 5–7 дней, процедите и разбавьте водой 1:5. Запах, конечно, еще тот, но огурцы ответят бурным ростом.
  3. Также отлично работает раствор птичьего помета. Но здесь главное — не переборщить. Концентрация должна быть слабой, иначе листья получат химический ожог.

Подкормка огурцов через две-три недели после пересадки в открытый грунт

К этому моменту ваши огурцы уже превратились в пышные кусты с мощной ботвой. И тут многие садоводы совершают ошибку: продолжают пичкать азотом. А плодам-то нужна поддержка другого рода! Акцент смещается на развитие завязей и будущих плодов.

  • Теперь в ход идут калий и фосфор. Самый проверенный тандем — сульфат калия (калимагнезия) + суперфосфат.
  • Суперфосфат, кстати, растворяется в воде плохо. Залейте его кипятком в отдельной банке за сутки до полива, периодически помешивая. Получится вытяжка, которую легко усвоят корни.
  • Либо купите специализированное комплексное удобрение для тыквенных культур в фазе плодоношения. На этикетке обычно написано: «Для огурцов и кабачков в период активного роста зеленцов».
  • Раствор вносим строго по влажной земле (после дождя или обычного полива). Идеально — сделать круговую канавку в 5 см от стебля, чтобы жидкость не попадала прямо на корневую шейку.

Подкормка огурцов во время цветения и формирования плодов Подкормка огурцов во время цветения и формирования плодов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подкормка огурцов во время цветения и формирования плодов

Вот он — ответственный момент. Цветы раскрылись, появились крошечные завязи. Чтобы из каждой цветочной почки образовался хрустящий огурчик, а не пустоцвет, растению нужны микроэлементы и стимуляторы.

  • В этот период настоящими волшебниками становятся бор, цинк и железо. Бор, например, напрямую отвечает за опыление и плотность завязей. Разведите борную кислоту на кончике ножа в литре горячей воды, а потом долейте до ведра.
  • Огурцы обожают «гуматы». Раствор гумата калия или натрия работает как биостимулятор: он не столько кормит, сколько пробуждает собственные силы растения.
  • Также можно применять готовые биококтейли: «Завязь», «Бутон» или подобные. Они созданы специально, чтобы увеличить количество плодов даже в неблагоприятную погоду.
  • Не забывайте про внекорневые подкормки (по листу). Опрыскайте кусты вечером слабым раствором микроэлементов — листья впитывают полезные вещества в десятки раз быстрее, чем корни. Это особенно выручает в холодное лето, когда корневая система работает вяло.

Главный совет вдогонку: все эти подкормки будут бесполезны без регулярного и обильного полива теплой водой. Огурец на 95% состоит из воды, и если грунт пересохнет, никакие минералы не усвоятся. Следите за погодой, мульчируйте грядки травой, и ваши зеленые питомцы будут радовать вас урожаем до глубокой осени.

Чем подкормить томаты в июне, рассказали в нашей статье.

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