Как избавиться от муравьев в теплице: три действенных метода

Многие дачники и фермеры, работающие с закрытым грунтом, не раз замечали на своих грядках суетливых муравьев. С одной стороны, эти насекомые — санитары: они поедают падаль, рыхлят землю и даже охотятся на некоторых личинок вредителей. Однако колония, которая слишком сильно разрастается в теплице, превращается в настоящую головную боль. Муравьи активно разводят тлю, перенося ее с растения на растение, а тля, в свою очередь, высасывает соки и ослабляет культуры, провоцируя развитие сажистого грибка. Кроме того, прокладывая свои тоннели в корнеобитаемом слое, муравьи повреждают нежные корни рассады, что может привести к гибели молодых растений. И самое неприятное — некоторые виды муравьев способны переносить возбудителей болезней. Но не спешите хвататься за дихлофос или другие инсектициды: существуют гуманные и абсолютно безопасные для овощей способы выселить надоедливых соседей. В этом материале мы собрали три простых лайфхака, которые помогут избавиться от муравьев в теплице без малейшего ущерба для экологии и будущего урожая.

Три простых безопасных метода, которые проверены десятилетиями

Эти методы проверены тысячами огородников на практике. Вам не понадобятся дорогие препараты или специальные навыки — почти все необходимое уже есть на кухне или на грядке.

Как избавиться от муравьев в теплице Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уксусный раствор — оружие массового отпугивания. Муравьи ориентируются на запахи, и резкий кислый аромат уксуса полностью дезориентирует их. Чтобы приготовить рабочую жидкость, возьмите обычный столовый уксус (9%) и смешайте с чистой водой в пропорции 1:1. Перелейте смесь в пульверизатор и тщательно обработайте все места скопления насекомых: муравьиные дорожки, щели в каркасе теплицы, стыки поликарбоната и углы. Важно: не распыляйте раствор непосредственно на листья, стебли или плоды — кислота вызовет химические ожоги и погубит растения. Лучше наносите средство на почву, нижние части грядок, внутрь муравейника и на конструктивные элементы теплицы. Если муравейник расположен прямо в корнях помидоров или огурцов, аккуратно приоткройте его верхушку и влейте стакан раствора (не больше, чтобы не залить корни). Для усиления эффекта положите у входа в теплицу ватный диск, обильно смоченный неразбавленным уксусом — это создаст отпугивающий барьер на несколько дней. Повторяйте обработку каждые 2–3 дня до полного исчезновения муравьев. Помните о защите: работайте в перчатках и после опрыскивания обязательно проветривайте теплицу. Жгучие специи как естественный репеллент. Молотая корица и острый перец (красный, черный, кайенский) — настоящий кошмар для муравьев. Едкие частицы раздражают их хитиновый покров и дыхательные пути, а резкий запах перебивает феромонные следы, по которым насекомые находят дорогу к еде. Возьмите специи в равных пропорциях (например по столовой ложке) и тщательно перемешайте. Равномерно посыпьте полученным порошком землю вокруг каждого растения — достаточно приствольного круга диаметром 5–7 см. Также обработайте муравьиные тропы, места у основания стен и порог теплицы. Усилить эффект можно несколькими способами: смешайте корицу с перцем и сухой горчицей (1:1:0,5), либо разведите чайную ложку эфирного масла корицы в литре воды и опрыскайте почву из пульверизатора. Минус метода в том, что после каждого полива или дождя (даже в теплице бывает конденсат) слой специй нужно обновлять. Не переусердствуйте с количеством: толстая корка из порошка может затруднить доступ воздуха к корням. Зато это средство абсолютно безопасно для рассады, не накапливается в плодах и не убивает полезных почвенных бактерий. Ароматные растения-охранники по периметру. Лаванда, мята, полынь и календула выделяют фитонциды, которые муравьи не переносят. Если высадить эти культуры по границам теплицы или прямо в междурядьях, можно создать естественный защитный барьер на весь сезон. Как это сделать правильно: посадите лаванду или мяту с южной стороны теплицы — там солнце усиливает испарение эфирных масел. Полынь и календулу разместите в углах и возле входа. Для защиты конкретных культур (огурцов, перцев, баклажанов) высадите по одному кустику бархатцев или розмарина рядом с каждым пятым растением. Если нет возможности посадить живые цветы, используйте высушенные травы: разложите пучки лаванды и мяты на полках, подвяжите к опорам или просто рассыпьте измельченную сухую полынь по дорожкам. Меняйте траву каждые 2–3 недели, когда запах выветривается. Для экстренной помощи приготовьте концентрированный отвар: 200 г свежих листьев полыни и календулы залейте литром кипятка, настаивайте сутки, процедите и опрыскивайте почву и нижние части стен теплицы раз в неделю.

Как избавиться от муравьев в теплице: три действенных метода Фото: Shutterstock/FOTODOM

И последнее, но очень важное: ни один метод не даст стойкого результата, если не убрать главную приманку для муравьев — тлю. Внимательно осмотрите все растения. Если заметите липкий налет или скопления мелких зеленых жучков на обратной стороне листьев, сначала обработайте культуры мыльным раствором или настоем чеснока. Как только исчезнет источник сладкой пади, муравьи сами потеряют интерес к вашей теплице.

Сочетайте химию с профилактикой: регулярно рыхлите почву, не оставляйте остатки пищи (например сладкие приманки для других насекомых) и удаляйте сорняки. Тогда вам не придется воевать с полчищами непрошеных гостей — они просто не появятся.

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