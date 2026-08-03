Хватит калечить урожай лопатой: выкапываю морковь и свеклу так — хранится до самой весны

Хватит калечить урожай лопатой: выкапываю морковь и свеклу так — хранится до самой весны

Чтобы морковь, свекла и другие корнеплоды хорошо хранились всю зиму, их нужно правильно выкопать, не повредив нежную кожицу, а лопата зачастую калечит урожай, поэтому я нашла другой способ.

Лучшим инструментом оказались садовые вилы: они позволяют аккуратно подкопать землю под плодами и поднять их вместе с комом земли, минимизируя риск повреждений. Главное — копать максимально глубоко под корнеплодами, чтобы не задеть их. Мелкосидящие корнеплоды можно выдергивать руками, а глубокосидящие (морковь) — только вилами.

После выкопки ни в коем случае не мойте корнеплоды и не скоблите их ножом — это повреждает кожицу, и овощи быстро портятся. Землю аккуратно стряхивают или счищают тупой стороной ножа. Ботву обрезают острым ножом, оставляя у свеклы черешки длиной около 1 см, а у моркови — до 2 см. Выкопанные корнеплоды не оставляйте надолго на грядке: от ветра и солнца они могут подвянуть. Соблюдая эти простые правила, вы сохраните урожай сочным и крепким до самой весны.

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