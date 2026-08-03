Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 22:00

Хватит калечить урожай лопатой: выкапываю морковь и свеклу так — хранится до самой весны

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Чтобы морковь, свекла и другие корнеплоды хорошо хранились всю зиму, их нужно правильно выкопать, не повредив нежную кожицу, а лопата зачастую калечит урожай, поэтому я нашла другой способ.

Лучшим инструментом оказались садовые вилы: они позволяют аккуратно подкопать землю под плодами и поднять их вместе с комом земли, минимизируя риск повреждений. Главное — копать максимально глубоко под корнеплодами, чтобы не задеть их. Мелкосидящие корнеплоды можно выдергивать руками, а глубокосидящие (морковь) — только вилами.

После выкопки ни в коем случае не мойте корнеплоды и не скоблите их ножом — это повреждает кожицу, и овощи быстро портятся. Землю аккуратно стряхивают или счищают тупой стороной ножа. Ботву обрезают острым ножом, оставляя у свеклы черешки длиной около 1 см, а у моркови — до 2 см. Выкопанные корнеплоды не оставляйте надолго на грядке: от ветра и солнца они могут подвянуть. Соблюдая эти простые правила, вы сохраните урожай сочным и крепким до самой весны.

Ранее сообщалось, когда в августе копать картошку, свеклу, морковь, лук и чеснок.

Проверено редакцией
Общество
дачи
огороды
урожай
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Огромная проблема»: Трамп назвал две главные угрозы для Европы
«Мы были готовы»: в Иране рассказали, что остановило удар по Украине
Залужный «спрогнозировал» будущее Украины в НАТО
Посол России оценил слова Меркель о целях Минских соглашений
Стало известно о новой миссии бундесвера у границы Белоруссии
УЕФА может пойти на крайние меры против Инфантино
В Турции сообщили об эвакуации моряков с атакованного у Новороссийска судна
В Петербурге загорелся офис возле Финляндского вокзала
В Подмосковье число избирателей достигло 6,1 млн человек
В Петербурге задержан организатор незаконных экскурсий по крышам города
Пожарные сократили площадь возгорания на складе во Владимирской области
В ФМБА рассказали о работе врачей с пострадавшими в Геленджике
Скончался известный российский художник
Пожары в Турции: стоит ли лететь на отдых в августе, безопасность туристов
«Люди не глухие»: Лина Ли обвинила Ваню Дмитриенко в краже ее голоса
Мужчина отправил прах своей собаки в космос
В Севастополе решили снизить цену на бензин
Жители Кубани стихийно приносят цветы в память о жертвах атак БПЛА
«Лучше без креветок-мутантов»: в Госдуме сравнили отдых в Таиланде и России
Турэксперт объяснил, можно ли пить змеиную кровь на рынках в Таиланде
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.