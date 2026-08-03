Простой способ проверить спелость картошки — так никогда не ошибетесь со сроками уборки

Простой способ проверить спелость картошки — так никогда не ошибетесь со сроками уборки

Как определить, что картофель созрел и готов к уборке? Самый простой и надежный способ — проверить кожуру клубней. Это отнимет пару минут вашего времени.

У спелой картошки кожура становится плотной, грубой и не сдирается при трении пальцем. Если же кожица тонкая, блестящая и легко слезает, как перчатка, — это верный признак того, что картофель еще не дозрел. Такие клубни плохо хранятся, легко травмируются при выкопке и быстро портятся.

Для проверки выкопайте несколько кустов в разных местах участка: у созревшего картофеля клубни легко отделяются от корней, а на разрезе мякоть плотная, не водянистая. Дополнительные признаки зрелости: ботва пожелтела и полегла на две трети высоты, а при постукивании клубень издает глухой звук.

Ранее сообщалось, когда в августе копать картошку в Подмосковье, Ленобласти, на Урале и в Сибири.