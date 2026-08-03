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03 августа 2026 в 04:00

Забудьте о лопате: картошку копаю вилами — спина не болит, а клубни целые

Фото: D-NEWS.ru
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Давно перестала копать картошку лопатой, вилы — куда более безопасный и удобный инструмент для уборки урожая. В отличие от лопаты, которая часто разрезает клубни, вилы аккуратно поддевают пласт земли, проходя между картофелинами и минимизируя риск повреждений.

К тому же вилами легче работать с уплотненной почвой, особенно когда речь идет о поздних сортах. Главное правило — отступать от основания куста не менее 30 см, чтобы не задеть клубни, и вонзать вилы слегка под наклоном. Поддевайте землю, приподнимайте пласт усилием ног, а не спины — так вы сбережете здоровье и соберете урожай без потерь.

Копать лучше в пасмурный, но сухой день: мокрые клубни нельзя сразу очищать от земли, иначе повредится кожица и они начнут гнить.

Ранее сообщалось, когда в августе копать картошку в Подмосковье, Ленобласти, на Урале и в Сибири.

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