Когда копать картошку в Подмосковье, Ленобласти, на Урале и в Сибири: календарь на август

Когда копать картошку в Подмосковье, Ленобласти, на Урале и в Сибири: календарь на август

Главный ориентир для уборки картофеля — состояние ботвы, но сроки сильно различаются по регионам России.

В южных регионах, включая Кубань, Ростовскую область и Крым, картофель убирают раньше всего — с 10 по 15 августа, так как жара ускоряет вегетацию, а за сезон там можно собрать несколько урожаев.

В средней полосе России и Подмосковье ранние сорта начинают выкапывать уже в конце июля — начале августа, а среднеспелые подходят к уборке во второй половине августа. Однако основной урожай большинство огородников центральной России убирают после 25 августа, когда ботва высохла на две трети, а пик уборки в Подмосковье приходится на первую-вторую декаду сентября.

На Урале и в Сибири картофель начинают копать с 20 по 25 августа, заканчивая сбор до середины сентября, причем в Сибири уборка часто смещается на первую половину сентября. В Ленинградской области и на Северо-Западе ранние сорта убирают уже в августе, а основной урожай для хранения — с середины августа до начала сентября.

Ранее стало известно, как спасти помидоры от фитофторы в августе.