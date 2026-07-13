Фитофтора в июле и августе: спасаем помидоры за несколько дней от черных листьев

Фитофтора в июле и августе: спасаем помидоры за несколько дней от черных листьев

Фитофтора в июле и августе — главный враг томатов, способный за считаные дни уничтожить весь урожай, особенно после дождей и холодных ночей, когда влажность зашкаливает, ведь грибок бурно развивается при температуре 15–25 °C и влажности выше 75%.

Чтобы спасти помидоры за несколько дней, начните с удаления всех нижних листьев до первой плодовой кисти и лишних пасынков — это улучшает проветривание и снижает влажность вокруг кустов. Затем обработайте растения народным средством: 100–150 г измельченного чеснока настаивают в литре воды сутки, разводят в 10 литрах и добавляют 10 капель йода для дезинфекции. Главное — не ждать, действуйте при первых бурых пятнах на листьях.

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