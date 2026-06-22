Цветы-сидераты: эти растения красиво цветут и заодно удобряют грядки

Знаете ли вы, что существуют цветы, которые не только украшают сад, но и работают как природные удобрения, улучшая почву без всякой химии?

Главный чемпион в этом деле — люпин. Это растение-сидерат с мощными корнями, на которых живут азотфиксирующие бактерии, насыщая грунт азотом и делая его более плодородным для последующих посадок. Фацелия — еще один цветок-помощник с нежными сиреневыми соцветиями, которая не только обогащает почву, но и разрыхляет ее, привлекает пчел и подавляет рост сорняков.

Фото: D-NEWS.ru

Бархатцы — яркие однолетники, которые не только украшают участок, но и защищают грядки от вредителей: их корни выделяют тиофен, отпугивающий нематод и подавляющий рост пырея с хвощом. Календула (ноготки) оздоравливает почву, подавляя возбудителей серой гнили, черной ножки и других грибковых заболеваний, а заодно защищает урожай от колорадского жука и тли.

Ранее были названы цветы на замену рудбекии и эхинацее.