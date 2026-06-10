Замена рудбекии и эхинацеи: уникальные ромашки для посадки в саду

Замена рудбекии и эхинацеи: уникальные ромашки для посадки в саду

Если вы ищете красивый цветок, напоминающий ромашку, на замену привычным рудбекии и эхинацее, обратите внимание на растения, которые также напоминают ромашки, но с более ярким окрасом.

Анациклюс — уникальная ромашка, лепестки которой снизу окрашены в розовый цвет, а сверху остаются белыми, так что в нераскрытом виде бутоны выглядят розовыми. Он цветет с конца мая по август, достигая высоты около 30 см.

Пиретрум — многолетник высотой до 50 см с нежными розовыми или белыми лепестками и ярко-желтой серединкой, цветущий в мае — июне и не требующий сложного ухода, главное — избегать переувлажнения.

Гацания — она раскрывает с июня до заморозков свои крупные соцветия всех оттенков: от лимонного до огненно-красного. Она засухоустойчива, любит солнце и не доставляет хлопот.

Эригерон, или мелколепестник, с игольчатыми лепестками голубовато-сиреневого и белого цвета цветет с июня по октябрь, хорошо чувствуя себя на солнце, но не вынося сырости и тени.

Ранее был назван многолетник, который цветет все лето в любом регионе России, зимует без укрытия.