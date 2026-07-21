Календарь уборки урожая на август: числа, когда копать картошку, свеклу, морковь, лук и чеснок

Август — главный месяц сбора урожая, но у каждой культуры свой срок, и ошибка даже на неделю может стоить вам всего урожая.

Лук и чеснок нужно убрать в первую очередь: озимый чеснок убирают в конце июля, яровой — в первой декаде августа, а лук-репку — в середине или конце августа, когда листья пожелтеют и полягут, а чешуя станет золотистой и плотной.

Картофель начинают копать во второй половине августа: ранние сорта для летнего употребления убирают в конце июля — начале августа, а среднеспелые и поздние для хранения — после 25 августа, когда ботва пожелтеет и поляжет на две трети, а кожура клубней станет плотной и не будет стираться пальцем.

Морковь и свеклу в августе трогать не спешите: именно сейчас они набирают до половины своей массы, поэтому их основную уборку откладывают на сентябрь — с 10-х чисел до третьей декады; в августе можно выборочно выкопать лишь ранние экземпляры для летнего употребления.

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