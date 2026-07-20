Уникальный цветок с угольно-бордовыми лепестками — тренд «готического сада»: растет по всей России

Лилия Nightrider — это уникальный гибрид, который по праву считается настоящей жемчужиной среди коллекционеров и ценителей необычных растений, ведь ее почти черные, угольно-бордовые, бархатные лепестки создают завораживающий контраст с изумрудной зеленью и придают саду загадочную атмосферу.

Диаметр каждого цветка достигает 15–18 см, а на одном прочном цветоносе высотой 90–110 см одновременно распускается до 25 бутонов, что превращает куст в настоящий «черный фонтан» в середине лета, когда цветение достигает пика. В отличие от многих экзотических сортов, лилия Nightrider обладает феноменальной зимостойкостью, выдерживая морозы до -40 °C, что позволяет успешно выращивать ее по всей России, а ее неприхотливость и устойчивость к ветрам делают ее идеальным выбором даже для начинающих садоводов.

Посадите эту почти черную красавицу в своем саду — и она станет его главной достопримечательностью, а тренд на «готический сад» не пройдет мимо вас.

Ранее был назван многолетник, который дает по 50 бутонов, цветет все лето.