Цветок для солнечных балконов, южных клумб и подвесных кашпо: цветет с мая до холодов, не боится засухи

Цветок для солнечных балконов, южных клумб и подвесных кашпо: цветет с мая до холодов, не боится засухи

Катарантус — это растение обильно цветет именно на солнце, превращаясь в плотный аккуратный куст, усыпанный десятками ярких цветков-звездочек белого, розового, сиреневого и пурпурного цвета, которые держатся с мая до первых заморозков.

В отличие от капризных петуний, которые страдают от перегрева и требуют постоянного удаления увядших бутонов, катарантус самоочищается — отцветшие цветки просто опадают, не портя внешний вид растения. В открытом грунте его кусты достигают высоты 1,5 метра, а в контейнерах и кашпо остаются компактными — около 60 см, что делает его универсальным для любых условий: от балконов и террас до клумб и бордюров.

Катарантус не боится ни жары до +30 °C, ни кратковременной засухи, а его глянцевые темно-зеленые листья остаются декоративными весь сезон. Чтобы получить пышный куст, достаточно прищипнуть верхушку рассады.

Ранее был назван многолетник, который сам разрастается в пышные золотые кусты.