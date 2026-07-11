Заполните пустующие клумбы в конце лета — этот многолетник сам разрастается в пышные золотые кусты

Заполните пустующие клумбы в конце лета — этот многолетник сам разрастается в пышные золотые кусты

Золотарник, или солидаго, — это многолетнее растение, которое по праву считается главным символом осеннего сада, ведь его ярко-желтые, словно золотые, соцветия украшают участок с конца августа до заморозков в октябре.

Его пушистые метелки, собранные из сотен мелких цветков-корзинок, создают эффект живого солнечного фонтана, парящего над зеленой листвой. Главное преимущество солидаго для дачи — его абсолютная неприхотливость, ведь он растет на любой почве, отлично переносит как засуху, так и полутень и практически не требует ухода.

Этот зимостойкий многолетник с мощной корневой системой не нуждается в укрытии на зиму, а его прочные стебли не боятся ветра и дождя. Он сам прекрасно разрастается и с каждым годом становится только пышнее.

Ранее были названы цветы, которые не нужно поливать после укоренения: для самых засушливых регионов.