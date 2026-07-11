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11 июля 2026 в 05:56

В Киеве сообщили о взрывах

Фото: Li Dongxu/Global Look Press
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В Киеве были слышны взрывы, сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко. Он также заявил о попаданиях в трех районах украинской столицы.

По его данным, последствия зафиксированы в Святошинском, Днепровском и Дарницком районах города. После взрывов в Киеве была объявлена воздушная тревога. Жителей призвали находиться в укрытиях до завершения опасности.

Другие подробности о характере повреждений и возможных последствиях произошедшего не приводятся. Министерство обороны России заявляет, что российские войска наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Киеве вновь произошли взрывы. Они были зафиксированы после объявления в украинской столице баллистической опасности. В Святошинском районе зафиксирован пожар в нежилом здании. Киевляне в местных пабликах утверждают, что в некоторых частях города отключился свет.

До этого российские военные нанесли удары по предприятию «САМСУНГ-УКРАИНА» в Киеве, где производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Удар был нанесен в ночь на среду, 8 июля, высокоточным оружием наземного базирования.

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