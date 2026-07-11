Уничтожили Leopard и пять огневых групп ВСУ: успехи ВС РФ к утру 11 июля

Уничтожили Leopard и пять огневых групп ВСУ: успехи ВС РФ к утру 11 июля

Российские военнослужащие практически полностью выбили подразделения Вооруженных сил Украины из населенного пункта Осыково, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Он расположен к северо-западу от Константиновки в Донецкой Народной Республике. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 11 июля?

ВС РФ почти выбили ВСУ из Осыково в ДНР

По его словам, в настоящее время активные боевые действия продолжаются также в районе Алексеево-Дружковки. Марочко добавил, что российские военные продолжают наступление в направлении Дружковки.

«Активно идут боевые действия в районе Алексеево-Дружковки. Из Осыково практически полностью выбиты украинские боевики. Боевые действия по направлению Дружковки продолжаются», — заявил Марочко.

БПЛА «Севера» уничтожили танк Leopard и пять огневых групп ВСУ за ночь

Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» за ночь уничтожили танк Leopard, пять автомобилей высокой проходимости, а также пять огневых групп ВСУ, сообщили ТАСС в группировке войск. Всего уничтожены более 20 украинских солдат.

«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск „Север“ было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ. Координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи. Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены: танк Leopard, 12 пунктов управления БПЛА, пять огневых групп и пять автомобилей высокой проходимости ВСУ. Общая численность потерь составила более 20 солдат ВСУ», — рассказал источник.

ВС РФ уничтожили роту ВСУ у Красного Лимана

Рота военнослужащих Вооруженных сил Украины, которая оказалась в окружении у Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, попыталась выйти из окружения, заявил Марочко. После попытки выхода подразделение было обнаружено российскими разведывательными органами и уничтожено.

«Окруженная рота украинских боевиков у Красного Лимана практически полностью была уничтожена. По той информации, которая мне поступала, порядка 150 человек были в окружении. Они в ночное время суток попытались выйти из окружения, но были выявлены нашими разведорганами и уничтожены при помощи комбинированных ударов», — заявил Марочко.

«Запад» ликвидировал свыше 200 военных ВСУ

Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили свыше 200 военнослужащих, 100 тяжелых квадрокоптеров и 50 беспилотников самолетного типа, сообщил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма. По его данным, расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты два управляемых авиационных боеприпаса, 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 100 тяжелых квадрокоптеров и три барражирующих боеприпаса противника.

«Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — сказал Бигма.

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