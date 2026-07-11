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11 июля 2026 в 05:49

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 июля

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 11 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 11 июля

В Московской области была объявлена ракетная опасность, сообщили в пресс-службе РСЧС по региону. Жителям рекомендовали оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие.

«Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — сказано в сообщении.

Также два беспилотника, которые летели в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны Минобороны России, сообщил в соцсетях мэр города Сергей Собянин. О возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры ничего не известно.

«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки в ДНР один мирный житель пострадал в результате атак со стороны вооруженных формирований Украины, сообщили в пресс-службе управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики. За сутки были зафиксированы семь атак, уточнили в источнике.

Противник выпустил восемь единиц различных боеприпасов, а один мирный житель получил ранения. Кроме того, в управление поступила информация о повреждении грузового автомобиля и трех объектов гражданской инфраструктуры.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Вооруженные силы Украины ночью продолжили атаковать Москву беспилотниками. Налет дронов начался еще накануне вечером.

Мэр Сергей Собянин в 02:16 написал в своем канале в МАКСе, что шесть БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Позднее градоначальник заявил, что на подлете к столице ликвидировали еще четыре БПЛА. Других подробностей он не привел.

Кроме того, в ночь на 10 июля над Ленинградской областью сбиты два беспилотника противника. Боевая работа продолжается, заявил губернатор Александр Дрозденко.

«Над Ленинградской областью сбито два БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко в канале на платформе МАКС.

Позднее глава региона добавил, что над областью уничтожили 14 БПЛА.

Также глава ДНР Денис Пушилин сообщил в соцсетях, что один человек погиб и четыре мирных жителя пострадали в результате агрессии Вооруженных сил Украины. Инциденты произошли в различных районах, включая Новоазовск, Темрюк, Володарский муниципальный округ, Волноваху. При этом зафиксированы повреждения инфраструктуры.

«В Новоазовске в результате атаки ударным БПЛА ВФУ на территорию производственного предприятия погиб сторож — мужчина 1963 г. р. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Пушилин.

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