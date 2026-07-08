Зеленскому не дали выступить на саммите НАТО: почему, при чем тут РФ

Зеленскому не дали выступить на саммите НАТО: почему, при чем тут РФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дадут выступить на саммите НАТО в Анкаре. По данным The Telegraph, европейцы опасаются, что его речь будет «раздражителем» для лидера США Дональда Трампа. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: зарубежные «партнеры» таким образом показывают свое пренебрежение главе страны, который стал «хромой уткой» на фоне неудач ВСУ на фронте и сокрушительных ударов РФ по украинской энергетике. Кто заменит Зеленского — в материале NEWS.ru.

Что известно об участии Зеленского в саммите НАТО

Зеленский приглашен для участия в саммите НАТО в Анкаре, который проходит с 7 по 8 июля, однако выступить перед лидерами стран Альянса ему не дадут. The Telegraph со ссылкой на источники пишет, что партнеры Киева решили не включать его речь в основную программу форума, потому что боятся огорчить Дональда Трампа.

«В Альянсе решили не привлекать внимания к Зеленскому и украинскому вопросу», — пишет издание.

Сам Зеленский, как утверждают инсайдеры, намерен использовать свой визит в Анкару, чтобы обратиться к западным союзникам с очередной просьбой о финансовой помощи. Киеву катастрофически не хватает денег для продолжения конфликта с Россией и поддержки экономики, констатирует издание.

Впрочем, британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала выразил мнение: Западу, напротив, стоит убедить Зеленского согласиться на сделку с Россией. Только так Украина сможет избежать еще больших территориальных потерь, полагает он. Кроме того, эксперт посоветовал европейским лидерам надавить на Киев, чтобы пресечь новые дальнобойные удары вглубь территории РФ. В противном случае для Зеленского необходимо подыскать замену.

ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Элитолог кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в беседе с NEWS.ru отметил, что Запад действительно хотел бы заменить Зеленского.

«Причин как минимум две. Первая — он слишком надоел западным консерваторам, и американским, и европейским. Много суетится, пиарится, ворует — от него психологически устали», — пояснил эксперт.

Вторая причина недовольства — Зеленский надоел собственному населению.

«Зверства ТЦК, практически полное разрушение экономики, резкое падение уровня жизни, выступления Зеленского из каждого утюга — украинцы устали со всем этим жить. С точки зрения политтехнологий сейчас нужно весь накопившийся негатив списать на главу режима и предложить „свежего“ лидера, за которым никакого негатива нет», — добавил Журавлев.

Кем могут заменить Зеленского

В конце июня «Украинская правда» сообщила, что в Киеве начали обсуждать возможность проведения президентских выборов до конца 2026 года. Источники утверждают, что Зеленский твердо намерен переизбраться и уже начал «мониторить», кто из чиновников в республике может составить ему конкуренцию.

Так, в июне в Киев был вызван экс-главком ВСУ и действующий посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. На вопрос Зеленского о том, станет ли тот баллотироваться, бывший главнокомандующий ответил утвердительно. Президент в свою очередь был готов предложить генералу пост в госаппарате, если тот откажется от участия в гонке. Однако Залужный объяснил, что не станет этого делать, так как многие украинцы возлагают на него надежды.

Еще одним потенциальным кандидатом в президенты западные СМИ называют главу офиса президента Кирилла Буданова. Газета L'Antidiplomatico обратила внимание, что в последнее время его медийный образ меняется.

Валерий Залужный Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Если раньше его чаще всего характеризовали как „главу военной разведки“ и „агента спецслужб“, то теперь все чаще появляются определения „прагматичный переговорщик“, „строитель мостов“ и „надежная фигура“. По мнению обозревателей, это явные признаки PR-кампании по созданию новой публичной личности, которую Вашингтон мог бы противопоставить Зеленскому», — пишет СМИ.

Другой возможный претендент — чемпион мира по боксу Александр Усик. В марте 2026 года он сообщил о завершении спортивной карьеры и заявил о своей готовности работать на государство, но исключительно на высшем посту.

«Ниже, чем президент, я никуда идти не собираюсь», — подчеркивал атлет.

Интересно, что недавний опрос Ipsos показал достаточно высокий уровень доверия украинцев к Усику — 56%. В рейтинге популярности он занимает вторую строчку, уступая только Залужному с 63%. На третьей строчке — Буданов с 55%, а Зеленскому досталось лишь четвертое место — 49%.

Что ждет Зеленского

По мнению Журавлева, при замене Зеленского западные партнеры Киева выберут один из двух сценариев. Первый предусматривает «мягкий» уход.

«Скажут: президент молодец, сделал все, что мог. Теперь пусть знамя борьбы со „страшной Россией“ несет кто-то другой», — объяснил элитолог.

Второй вариант — более жесткий. Он будет реализован, если Зеленский не захочет уйти «по-хорошему».

«Тогда он просто погибнет на боевом посту: „не выдержит сердце“ или „убьют русские“», — считает эксперт.

Политолог обратил внимание, что среди новоявленных претендентов на президентский пост нет ни одного «засвеченного» политика: СМИ не называют имена ни Петра Порошенко, ни Юлии Тимошенко, ни Виталия Кличко.

«Они надоели, как и Зеленский. Запад понимает, что нужны новые люди. В то же время следующего президента Украины выбирают фактически Британия и США. У британцев кандидат один — Залужный. У американцев сразу три: Буданов, Усик и нынешний премьер Украины Юлия Свириденко. При этом у Усика высокие шансы: во-первых, он известный боксер, а боксеров на Украине любят. Во-вторых, он человек в политике совершенно новый — каким когда-то был Зеленский, победивший „зубра“ Порошенко. В-третьих, Усик ассоциируется со словом „победа“», — заметил элитолог.

Верховная рада Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в разговоре с NEWS.ru выразил иное мнение. По его словам, Залужный в качестве альтернативы Зеленскому точно «отпадает»: американцы и европейцы, за исключением Британии, его избрания просто не допустят. Поэтому участие в гонке может принять и относительно неожиданный кандидат — например, Юлия Тимошенко, которую Килинкаров называет «компромиссной фигурой».

«Да, за ней тянется шлейф коррупционных скандалов. Но за кем среди украинских политиков он не тянется? Зато Тимошенко понимает, как работает экономика», — пояснил эксперт.

Бывший нардеп не исключил, что при выборе нового украинского президента Западу придется учесть и мнение России.

«Я вижу судьбу Украины так: Россия освободит Донбасс, будет заключен мир. Украина не войдет ни в ЕС, ни в НАТО. Ни Европа, ни Россия денег на ее восстановление не дадут: пусть крутится сама. Поэтому у руля страны, в которой очень плохо с энергетикой и экономикой, должен встать человек, знающий, как ее восстановить», — заключил Килинкаров.

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