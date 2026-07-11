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11 июля 2026 в 02:19

Жителей Подмосковья предупредили о ракетной опасности

В Московской области объявили ракетную опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Московской области объявили ракетную опасность, сообщили в пресс-службе РСЧС по региону. Жителям рекомендовали оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие.

Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Ивановскую больницу в Херсонской области. Погиб сотрудник медицинского учреждения. Удар дрона пришелся по станции скорой помощи.

Позже стало известно, что в Борисовском округе Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадали фельдшер и водитель скорой помощи. FPV-дрон взорвался рядом с автомобилем скорой медицинской помощи.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждения получили два танкера, пострадали два человека. Глава региона уточнил, что суда были пустыми, разлива нефтепродуктов не произошло.

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