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11 июля 2026 в 03:00

Польша поможет Украине с выпуском Patriot: на это у РФ есть мощный ответ

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: IMAGO/Global Look Press
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Польша будет сотрудничать с Украиной в рамках производства ракет для ЗРК Patriot по лицензии от США. Как сообщил глава МО республики Владислав Косиняк-Камыш, проект могут запустить в течение нескольких недель. Опрошенные NEWS.ru эксперты сомневаются в реалистичности таких сроков и считают, что за обещаниями Варшавы скрываются политические мотивы. Какую выгоду польские власти рассчитывают получить и почему они внезапно «забыли» о скандале с героизацией нацистов на Украине — в материале NEWS.ru.

Что сказали в Польше о производстве Patriot

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что производство ракет для систем Patriot на Украине может начаться через несколько недель. По словам чиновника, его страна наряду с Германией, Швецией и Нидерландами получила на последнем саммите НАТО в Анкаре статус государства, которое имеет право передавать соответствующие технологии третьим странам и обслуживать их.

Глава польского МО добавил, что подготовка к запуску производства может занять «несколько недель», и подчеркнул: этот процесс будет непростым.

«Поэтому это нужно делать очень быстро. Мы полны решимости. Польша готова немедленно приступить к подготовке дальнейших действий», — сказал Косиняк-Камыш.

В Еврокомиссии 10 июля заявили, что уже ведут работу по вопросам, связанным с развитием производства ракет-перехватчиков и других средств противовоздушной обороны. Официальный представитель ЕК Тома Ренье отметил, что такие проекты уже включены в европейскую оборонную программу SAFE, а у Брюсселя и Украины «есть много общих направлений работы».

Капитан I ранга запаса заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что оптимистичные заявления поляков больше похожи на политическую интригу.

«В реальности такие высокотехнологичные вещи, как производство ракет Patriot, даже с выданной лицензией организовать сейчас на территории Украины невозможно, как и на территории самой Польши», — подчеркнул он.

ПВО Patriot ПВО Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему Польша забыла об украинском нацизме

Тем временем в Польше растет недовольство из-за военной помощи Украине. Недавно вице-спикер сейма Кшиштоф Босак сообщил, что Варшава отдала Киеву свои ракеты Patriot, которые были куплены для укрепления системы ПВО страны. Президент республики Кароль Навроцкий и оппозиционные партии раскритиковали это решение правительства.

Скандал усугубляет еще и позиция польских властей относительно героизации нацистов на Украине. Разногласия начались после того, как Киев перезахоронил останки одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Андрея Мельника. После этого Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла, а следом от своих наград добровольно отказались другие киевские политики.

Историк спецслужб редактор сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентин Мзареулов в разговоре с NEWS.ru указал на двойственную позицию руководства Польши. Она, по его мнению, продиктована в первую очередь политическими интересами.

«Когда Варшава вспоминает об украинском нацизме, местные политики говорят о лишении Украины кредитов, о приостановке финансирования спутниковой связи — то есть об экономии собственных средств. А когда речь идет о помощи в производстве ракет — уже о прибыли. Думаю, отправку на Украину инженеров, которые будут заниматься выпуском Patriot, будут оплачивать не из польского бюджета», — предположил аналитик.

Впрочем, Дандыкин считает, что стремление Польши подзаработать на поддержке Киева в конечном итоге принесет ей лишь убытки. И, полагает он, в Варшаве прекрасно это понимают.

«Раньше Польша получала деньги от Евросоюза, будучи его крупнейшим реципиентом. А сейчас она тратит свои ресурсы на помощь киевскому режиму. Это злит местные элиты, наверное, даже больше, чем Волынская резня. Польша уже отдала очень много техники, которая у нее была. Причем эта помощь оказана идейным наследникам нацистов. Поэтому, я думаю, заявления польского министра — блеф чистой воды: мол, мы с вами, конечно, солидарны, но построим все это когда-нибудь потом», — считает эксперт.

При чем тут Россия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы США Дональда Трампа о передаче Киеву лицензии на выпуск Patriot, отмечал: «Это очевидный факт: США вовсю продолжают поставки вооружений, поставки военных технологий на Украину — мы это знаем. Мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Владимир Путин, но вместе с тем [присутствует] некая двоякость в позиции Соединенных Штатов. Они, в отличие от тех же европейцев, при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс».

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По словам Дандыкина, в США не могут не понимать: производство ракет на Украине сопряжено со вполне очевидными рисками ответных мер со стороны России. Он добавил: даже если предположить «фантастический вариант», что оно будет запущено, то заводы, как бы они ни были защищены, будут уничтожены ВС РФ в кратчайшие сроки.

«Если мы говорим о производстве на территории Украины, то его обнаружение и ликвидация займут максимум одну-две недели. Собственно, уже сейчас вся военная техника для ВСУ производится не там, а на территории Европы. Если же говорить про заводы именно в странах НАТО, то здесь тоже развивается очень интересная ситуация. Россия уже относится к такому сценарию очень серьезно. Недавно Песков прямо сказал, что СВО — это уже не локальная операция, а полноценная война. Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Африке, подчеркнул недоговороспособность Запада. Так что, я думаю, контрмеры и при подобном развитии событий у России найдутся», — подытожил военный эксперт.

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Европа
Украина
Польша
ЗРК Patriot
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